Eşi benzeri görülmemiş bir Poker oyunu ile karşı karşıyasınız. Balatro indirin ve hipnoz edici Poker deneyimi sizi saatlerce ekrana kilitlesin.

Kemal Tavus - 22 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

LocalThunk tarafından geliştirilen ve Playstack tarafından yayınlanan Balatro 2024 yılında piyasada yerini aldı. Oldukça ilginç bir oyun olan Balatro roguelike bir Poker. Roguelike türünün pek çok farklı türe entegre olduğunu gördük ancak Poker ile roguelike’ı kafanızda bir arada canlandıramadıysanız Balatro’ya muhakkak bir göz atmalısınız.

Sonsuz farklı ihtimalin olduğu bu oyun 8 farklı zorluk seviyesine sahip kapsamlı bir tek kişilik tecrübe vadediyor. Tek başınıza oynayabileceğiniz, uzun ve eğlenceli bir kart oyunu arıyorsanız muhakkak Balatro’ya bir şans verin.

Oyunda 150’den fazla Joker bulunuyor. Her Joker için 5 farklı sürüm bulunuyor. Destedeki karları da işin içine kattığınız zaman pek çok farklı kart kombinasyonu elde edebiliyorsunuz. Bu da oynanışı inanılmaz derece zenginleştiriyor.

Poker oyunu olsa da gözünüz korkmasın, çok kısa bir süre içerisinde neyin ne olduğunu anlayabilirsiniz. Çıktığı ay Steam’de %97 olumlu oy alan Balatro 2024’ün gizli kahramanlarından biri olacak gibi gözüküyor.

Balatro İndir

Hemen Balatro indirin ve bu benzersiz roguelike Poker oyununu deneyimlemeye başlayın.

Balatro Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7, 8, 10, 11 x64

: Windows 7, 8, 10, 11 x64 İşlemci : Intel Core i3

: Intel Core i3 Bellek : 1 GB RAM

: 1 GB RAM Ekran Kartı : OpenGL 2.1 uyumlu grafik kartı, entegre grafik kartları

: OpenGL 2.1 uyumlu grafik kartı, entegre grafik kartları Depolama: 150 MB kullanılabilir alan