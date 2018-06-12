Steam Resmi Olarak Çin Pazarına Giriyor

Dünyadaki oyuncu kitlesinin büyük bir kısmını elinde bulunduran Çin, halihazırda Steam'in yasal olarak kullanıldığı bir ülke değil. Valve ise Çin pazarından yararlanabilmek ve oyun kütüphanesinin erişimini geniş bir ek kitleye yayabilmek için Çin'e giriş yapacağını duyurdu.

Dota 2 ve Counter-Strike: Global Offensive'in yerel versiyonunu dağıtmak için Şangay merkezli bir şirket olan Perfect World ile birlikte çalışan Valve, zaten Çin'e destek sağlıyordu. Ancak Valve, Steam hizmetinin bazı bölümlerinin son zamanlarda hükümet tarafından engellenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı için pazara yasal olarak giriş yapmak istiyor. Bunun için yerel bir şirketle anlaşan Valve, yasal olarak daha fazla oyuncuya erişeceğini düşünüyor.

Ayrıca internet konusunda her zaman 'engelleme' üzerine çalışan Çin hükümeti, mutlaka Steam'de de bazı şeylere engel getirecektir. Valve, konuyu nasıl ele alacağı ve Çin mağazasındaki oyunların nasıl onaylanacağı hakkında henüz net bir bilgi vermedi. Ancak bir süre önce oyun yayınlama kurallarını gevşeten Steam'in, troll veya kuraldışı olmayan tüm oyunları Çin'de de yayınlayabileceği ifade ediliyor.

Steam'in Çin'de yayınlanmasından hiçbir marketin etkilenmeyeceğini dile getiren Valve'ın özellikle platform lansmanı, pazarlama ve oyunlar üzerinde Perfect World ile işbirliği yapması bekleniyor. Ayrıca lansman için henüz bir tarih belirlemediklerini dile getiren Valve, halihazırda Çince'ye de destek sağlıyor.

Son olarak Steam'de Çince'nin bir hayli popüler olduğunu belirtmek gerek. Valve tarafından verilen bilgiye göre Steam kullanıcılarının dörtte birinden fazlası dillerini Basitleştirilmiş Çince'ye ayarlamış durumda.

Steam'in Çin pazarına girecek olmasıyla ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!