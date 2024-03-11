Game Dev Tycoon APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 64 MB
- Üretici Greenheart Games
-
Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Game Dev Tycoon APK'da, kendi oyun şirketinizi kurun ve oyun piyasasında isminizi en üstlere taşıyın!
Game Dev Tycoon APK, 80'lerde geçen oyun şirketi kurduğunuz bir simülasyon oyunudur. Aslında oyun tam da adının hakkını veriyor diyebiliriz. Kendi oyun şirketinizi kurup, yönetip ve aynı zamanda çıkacak olan oyunları tasarlamalısınız. Gitgide gelişen teknolojik akıma ayak uydurarak, farklı kategorilerdeki oyunlara adım atabilir ve yeni oyun türlerine yatırım yapabilirsiniz.
Başlangıçta, neredeyse her oyun şirketinde olduğu gibi sıfırdan tek başınıza başlıyorsunuz. Günler geçtikçe ve oyun pazarında kendinizi kanıtladıkça yerinize yazılımcılar ve oyun geliştiricileri getirtebilirsiniz. Ardından daha büyük ofisler satın alarak şirketinizi hem isim olarak hem de alan olarak büyütebilirsiniz.
Oyununuzu geliştirmeye başlamadan önce konusunu ve ne kadar büyük bir oyun olacağını seçmelisiniz. Her oyuna aynı yatırımı yaparsanız batmanız ön görülebilir olacaktır. Gün geçtikçe sermayenizi ikiye katlayarak ve yavaş yavaş ilerlemek oyuncular için daha iyi bir seçenektir.
Şehir kurma, bilim kurgu, korku, aksiyon, yarış, simülasyon ve daha aklınıza gelebilecek her türlü kategoride oyunlar tasarlayabilir ve pazara sunabilirsiniz. Oyuncuların beğenisine sunduğunuz oyunların incelemelerine, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi bakabilirsiniz. Oyununuza verilen puanlar ve yorumları inceleyerek de olmamış yerleri pürüzleyebilirsiniz.
Android İçin En İyi Simülasyon Oyunları
Android cihazlar için en iyi simülasyon oyunları neler? Bu yazıda akıllı telefon ya da tablet üzerinden oynanabilecek birbirinden başarılı yapımları bir arada topladık.
Game Dev Tycoon APK İndir
Oyuncular tarafından çokça beğenilen ve puanlamada neredeyse tam puan alan Game Dev Tycoon APK'yı indirerek, siz de kendi oyun şirketinizi kurabilirsiniz. Kullanıcı dostu grafikler ve basit oynanış sayesinde sıkılmadan ofisinizi büyütün!
Game Dev Tycoon Özellikleri
- Kendi oyun şirketinizi kurun.
- Özel oyun motorlarını kullanın.
- Farklı türlerde oyunlar geliştirin.
- Pazara sunduğunuz oyunların incelemelerine göz atın.
- Daha büyük ofisler satın alın ve ekibinizi büyütün.
- Yeni oyun kategorilerinin kilidini açın.
- Ekibinize yeni elemanlar alın, eğitin ve iş verin.