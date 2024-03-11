Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Game Dev Tycoon APK'da, kendi oyun şirketinizi kurun ve oyun piyasasında isminizi en üstlere taşıyın!

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Game Dev Tycoon APK, 80'lerde geçen oyun şirketi kurduğunuz bir simülasyon oyunudur. Aslında oyun tam da adının hakkını veriyor diyebiliriz. Kendi oyun şirketinizi kurup, yönetip ve aynı zamanda çıkacak olan oyunları tasarlamalısınız. Gitgide gelişen teknolojik akıma ayak uydurarak, farklı kategorilerdeki oyunlara adım atabilir ve yeni oyun türlerine yatırım yapabilirsiniz.

Başlangıçta, neredeyse her oyun şirketinde olduğu gibi sıfırdan tek başınıza başlıyorsunuz. Günler geçtikçe ve oyun pazarında kendinizi kanıtladıkça yerinize yazılımcılar ve oyun geliştiricileri getirtebilirsiniz. Ardından daha büyük ofisler satın alarak şirketinizi hem isim olarak hem de alan olarak büyütebilirsiniz.

Oyununuzu geliştirmeye başlamadan önce konusunu ve ne kadar büyük bir oyun olacağını seçmelisiniz. Her oyuna aynı yatırımı yaparsanız batmanız ön görülebilir olacaktır. Gün geçtikçe sermayenizi ikiye katlayarak ve yavaş yavaş ilerlemek oyuncular için daha iyi bir seçenektir.

Şehir kurma, bilim kurgu, korku, aksiyon, yarış, simülasyon ve daha aklınıza gelebilecek her türlü kategoride oyunlar tasarlayabilir ve pazara sunabilirsiniz. Oyuncuların beğenisine sunduğunuz oyunların incelemelerine, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi bakabilirsiniz. Oyununuza verilen puanlar ve yorumları inceleyerek de olmamış yerleri pürüzleyebilirsiniz.

Game Dev Tycoon APK İndir

Oyuncular tarafından çokça beğenilen ve puanlamada neredeyse tam puan alan Game Dev Tycoon APK'yı indirerek, siz de kendi oyun şirketinizi kurabilirsiniz. Kullanıcı dostu grafikler ve basit oynanış sayesinde sıkılmadan ofisinizi büyütün!

Game Dev Tycoon Özellikleri