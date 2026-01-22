Yeni Oyun Türkiye'yi Salladı! Resmen Yok Satıyor

Steam, 13-20 Ocak 2026 tarihleri arasında Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Böylelikle geçtiğimiz hafta ülkemizde en popüler yapımlar gözler önüne serildi. Yakın zamanda piyasaya sürülen yeni oyun, Türk oyuncular tarafından büyük ilgiyle karşılandı. İşte liste!

Steam Türkiye'de En Çok Satanlar (13-20 Ocak 2026)

Paylaşılan listenin ilk sırasında Counter-Strike 2 yer aldı. Valve tarafından piyasaya sürülen popüler FPS oyunu, her gün milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor ve arada sırada anlık oyuncu rekorlarıyla gündeme geliyor. Bununla birlikte aylardır birinci sırada.

EA SPORTS FC 26 ise ikinci sırada yer alıyor. Electronic Arts tarafından piyasaya sürülen ve 27 dolara satılan yapım, oyunculara bir futbol deneyimi sunuyor. Eğer spor oyunlarını seviyorsanız EA SPORTS FC 26'ya göz atmanızda fayda var.

Ekim 2025'te piyasaya sürülen ARC Raiders ise üçüncü sırada. Tehlikeli robotların dünyayı ele geçirdiği bir gelecekte geçiyor ve oyuncuların hayatta kalmaya çalıştığı aksiyon dolu bir oyun olarak öne çıkıyor. Ayrıca en iyi TPS oyunları arasında yer alıyor.

Tır sürüş simülasyonu Euro Truck Simulator 2 beşinciyken, onu Quarantine Zone: The Last Check takip ediyor. Ocak ayında piyasaya sürülen oyun, kullanıcıları bir zombi salgının ortasında kritik bir kontrol noktasında göreve götürüyor.

13-20 Ocak 2026 tarihleri arasında Steam Türkiye'de en çok satanlar şu şekilde sıralandı: