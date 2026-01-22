Yeni Oyun Türkiye'yi Salladı! Resmen Yok Satıyor

Steam, 13-20 Ocak 2026 tarihleri arasında Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Popüler FPS oyunu zirveye adını yazdırdı. İşte sıralama!

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat
· 2 dk okuma süresi

⚡ Önemli Bilgiler

  • Steam Türkiye'de en çok satanlar açıklandı.
  • Counter-Strike 2, zirveye adını yazdırdı.
  • EA SPORTS FC 26 ise ikinci sırada.

Steam, 13-20 Ocak 2026 tarihleri arasında Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Böylelikle geçtiğimiz hafta ülkemizde en popüler yapımlar gözler önüne serildi. Yakın zamanda piyasaya sürülen yeni oyun, Türk oyuncular tarafından büyük ilgiyle karşılandı. İşte liste!

Steam Türkiye'de En Çok Satanlar (13-20 Ocak 2026)

Paylaşılan listenin ilk sırasında Counter-Strike 2 yer aldı. Valve tarafından piyasaya sürülen popüler FPS oyunu, her gün milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor ve arada sırada anlık oyuncu rekorlarıyla gündeme geliyor. Bununla birlikte aylardır birinci sırada.

EA SPORTS FC 26 ise ikinci sırada yer alıyor. Electronic Arts tarafından piyasaya sürülen ve 27 dolara satılan yapım, oyunculara bir futbol deneyimi sunuyor. Eğer spor oyunlarını seviyorsanız EA SPORTS FC 26'ya göz atmanızda fayda var.

Ekim 2025'te piyasaya sürülen ARC Raiders ise üçüncü sırada. Tehlikeli robotların dünyayı ele geçirdiği bir gelecekte geçiyor ve oyuncuların hayatta kalmaya çalıştığı aksiyon dolu bir oyun olarak öne çıkıyor. Ayrıca en iyi TPS oyunları arasında yer alıyor.

Tır sürüş simülasyonu Euro Truck Simulator 2 beşinciyken, onu Quarantine Zone: The Last Check takip ediyor. Ocak ayında piyasaya sürülen oyun, kullanıcıları bir zombi salgının ortasında kritik bir kontrol noktasında göreve götürüyor.

13-20 Ocak 2026 tarihleri arasında Steam Türkiye'de en çok satanlar şu şekilde sıralandı:

Sıra Oyun Fiyat
1 Counter-Strike 2 Ücretsiz
2 EA SPORTS FC 26 27 dolar
3 ARC Raiders 39,99 dolar
4 PUBG: BATTLEGROUNDS Ücretsiz
5 Euro Truck Simulator 2 10,09 dolar
6 Quarantine Zone: The Last Check 8,99 dolar
7 World of Warships Ücretsiz
8 Rust 18,99 dolar
9 Scam Line 2,99 dolar
10 eFootball Ücretsiz
11 Torchlight: Infinite Ücretsiz
12 Dota 2 Ücretsiz
13 Grand Theft Auto V Enhanced 29,99 dolar
14 Marvel Rivals Ücretsiz
15 Kingdom Come: Deliverance 2 22,49 dolar
16 RV There Yet? 4,49 dolar
17 Arena Breakout: Infinite Ücretsiz
18 Dead by Daylight 14,99 dolar
19 Football Manager 26 49,99 dolar
20 PEAK 3,99 dolar

1.122 TL'lik İki Efsane Oyun Ücretsiz Oldu! Acele Edin
OYUN

1.122 TL'lik İki Efsane Oyun Ücretsiz Oldu! Acele Edin

Epic Games, Sytx serisinin sevilen oyunlarını ücretsiz olarak sunmaya başladı. Bu fırsat sadece kısa bir süreliğine geçerli olacak. İşte detaylar!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER