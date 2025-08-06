Türk Oyuncuların Favorisi Belli Oldu: İşte Steam’in En Çok Satanları

Popüler dijital oyun platformu Steam, 29 Temmuz - 5 Ağustos 2025 tarihleri arasındaki Türkiye satış verilerini paylaştı. Liste, Türk oyuncuların hangi yapımlara ilgi gösterdiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle ön siparişe açılan yeni Battlefield oyunu, çıkış yapmadan zirveye oynayarak dikkatleri üzerine çekti. İşte Steam Türkiye'de en çok satanlar...

Steam’in paylaştığı verilere göre Valve’ın efsanevi FPS oyunu Counter-Strike 2 zirvedeki yerini koruyor. Oynaması ücretsiz olan bu yapım, aylardır liderliği kimseye kaptırmıyor. 1 Ağustos’ta ön siparişe açılan ve 69,99 dolar fiyat etiketiyle gelen Battlefield 6 ise listeye hızlı bir giriş yaparak ikinci sıraya yerleşti. Henüz çıkmadan bu kadar ilgi görmesi, oyuncuların oyuna olan beklentisini gözler önüne seriyor.

Uzun yıllardır en iyi korku oyunları arasında gösterilen Dead by Daylight üçüncü sırada kendine yer bulurken, onu sırasıyla EA SPORTS FC 26, PUBG: BATTLEGROUNDS, eFootball, Titan Quest 2, PEAK, Black Desert, World of Warships, Grounded 2, Mage Arena ve Rust takip etti.

Steam Türkiye'de En Çok Satanlar (29 Temmuz - 5 Ağutos 2025)

Sıra Oyun Adı Fiyatı 1 Counter-Strike 2 Oynaması ücretsiz 2 Battlefield 6 69,99 dolar 3 Dead by Daylight 5,99 dolar 4 EA SPORTS FC 26 69,99 dolar 5 PUBG: BATTLEGROUNDS Oynaması ücretsiz 6 eFootball Oynaması ücretsiz 7 Titan Quest 2 11,99 dolar 8 PEAK 3,99 dolar 9 Black Desert 4,99 dolar 10 World of Warships Oynaması ücretsiz 11 Grounded 2 20,99 dolar 12 Mage Arena 1,99 dolar 13 Rust 18,99 dolar 14 Diablo 4 22,49 dolar 15 Euro Truck Simulator 2 10,09 dolar 16 Marvel Rivals Oynaması ücretsiz 17 Knight Online Oynaması ücretsiz 18 Dota 2 Oynaması ücretsiz 19 REMATCH 13,49 dolar 20 Grand Theft Auto 5 Enhanced 29,99 dolar

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