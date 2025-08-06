Türk Oyuncuların Favorisi Belli Oldu: İşte Steam’in En Çok Satanları
Steam, 29 Temmuz - 5 Ağustos 2025 tarihleri arasında Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Valve'ın FPS oyunu, bir kez daha zirveye adını yazdırdı.
Popüler dijital oyun platformu Steam, 29 Temmuz - 5 Ağustos 2025 tarihleri arasındaki Türkiye satış verilerini paylaştı. Liste, Türk oyuncuların hangi yapımlara ilgi gösterdiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle ön siparişe açılan yeni Battlefield oyunu, çıkış yapmadan zirveye oynayarak dikkatleri üzerine çekti. İşte Steam Türkiye'de en çok satanlar...
Steam’in paylaştığı verilere göre Valve’ın efsanevi FPS oyunu Counter-Strike 2 zirvedeki yerini koruyor. Oynaması ücretsiz olan bu yapım, aylardır liderliği kimseye kaptırmıyor. 1 Ağustos’ta ön siparişe açılan ve 69,99 dolar fiyat etiketiyle gelen Battlefield 6 ise listeye hızlı bir giriş yaparak ikinci sıraya yerleşti. Henüz çıkmadan bu kadar ilgi görmesi, oyuncuların oyuna olan beklentisini gözler önüne seriyor.
Uzun yıllardır en iyi korku oyunları arasında gösterilen Dead by Daylight üçüncü sırada kendine yer bulurken, onu sırasıyla EA SPORTS FC 26, PUBG: BATTLEGROUNDS, eFootball, Titan Quest 2, PEAK, Black Desert, World of Warships, Grounded 2, Mage Arena ve Rust takip etti.
Steam Türkiye'de En Çok Satanlar (29 Temmuz - 5 Ağutos 2025)
|Sıra
|Oyun Adı
|Fiyatı
|1
|Counter-Strike 2
|Oynaması ücretsiz
|2
|Battlefield 6
|69,99 dolar
|3
|Dead by Daylight
|5,99 dolar
|4
|EA SPORTS FC 26
|69,99 dolar
|5
|PUBG: BATTLEGROUNDS
|Oynaması ücretsiz
|6
|eFootball
|Oynaması ücretsiz
|7
|Titan Quest 2
|11,99 dolar
|8
|PEAK
|3,99 dolar
|9
|Black Desert
|4,99 dolar
|10
|World of Warships
|Oynaması ücretsiz
|11
|Grounded 2
|20,99 dolar
|12
|Mage Arena
|1,99 dolar
|13
|Rust
|18,99 dolar
|14
|Diablo 4
|22,49 dolar
|15
|Euro Truck Simulator 2
|10,09 dolar
|16
|Marvel Rivals
|Oynaması ücretsiz
|17
|Knight Online
|Oynaması ücretsiz
|18
|Dota 2
|Oynaması ücretsiz
|19
|REMATCH
|13,49 dolar
|20
|Grand Theft Auto 5 Enhanced
|29,99 dolar
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.