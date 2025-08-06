Türk Oyuncuların Favorisi Belli Oldu: İşte Steam’in En Çok Satanları

Steam, 29 Temmuz - 5 Ağustos 2025 tarihleri arasında Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Valve'ın FPS oyunu, bir kez daha zirveye adını yazdırdı.

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat -

Popüler dijital oyun platformu Steam, 29 Temmuz - 5 Ağustos 2025 tarihleri arasındaki Türkiye satış verilerini paylaştı. Liste, Türk oyuncuların hangi yapımlara ilgi gösterdiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle ön siparişe açılan yeni Battlefield oyunu, çıkış yapmadan zirveye oynayarak dikkatleri üzerine çekti. İşte Steam Türkiye'de en çok satanlar...

Steam’in paylaştığı verilere göre Valve’ın efsanevi FPS oyunu Counter-Strike 2 zirvedeki yerini koruyor. Oynaması ücretsiz olan bu yapım, aylardır liderliği kimseye kaptırmıyor. 1 Ağustos’ta ön siparişe açılan ve 69,99 dolar fiyat etiketiyle gelen Battlefield 6 ise listeye hızlı bir giriş yaparak ikinci sıraya yerleşti. Henüz çıkmadan bu kadar ilgi görmesi, oyuncuların oyuna olan beklentisini gözler önüne seriyor.

Uzun yıllardır en iyi korku oyunları arasında gösterilen Dead by Daylight üçüncü sırada kendine yer bulurken, onu sırasıyla EA SPORTS FC 26, PUBG: BATTLEGROUNDS, eFootball, Titan Quest 2, PEAK, Black Desert, World of Warships, Grounded 2, Mage Arena ve Rust takip etti.

Steam Türkiye'de En Çok Satanlar (29 Temmuz - 5 Ağutos 2025)

Sıra Oyun Adı Fiyatı
1 Counter-Strike 2 Oynaması ücretsiz
2 Battlefield 6 69,99 dolar
3 Dead by Daylight 5,99 dolar
4 EA SPORTS FC 26 69,99 dolar
5 PUBG: BATTLEGROUNDS Oynaması ücretsiz
6 eFootball Oynaması ücretsiz
7 Titan Quest 2 11,99 dolar
8 PEAK 3,99 dolar
9 Black Desert 4,99 dolar
10 World of Warships Oynaması ücretsiz
11 Grounded 2 20,99 dolar
12 Mage Arena 1,99 dolar
13 Rust 18,99 dolar
14 Diablo 4 22,49 dolar
15 Euro Truck Simulator 2 10,09 dolar
16 Marvel Rivals Oynaması ücretsiz
17 Knight Online Oynaması ücretsiz
18 Dota 2 Oynaması ücretsiz
19 REMATCH 13,49 dolar
20 Grand Theft Auto 5 Enhanced 29,99 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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