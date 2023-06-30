Steam’den Beklenen Açıklama Geldi: Yaz İndirimleri 2023 Başladı
Video oyun platformu Steam, oyunseverlerin merakla beklediği yaz indirimlerini duyurdu. İşte detaylar!
Oyunseverlerin vazgeçilmez oyun platformları arasında yer alan Steam, merakla beklenen Yaz İndirimleri 2023‘ü başlattı.
Steam'in her sene aynı tarihlerde uyguladığı bu indirimlere oyuncular oldukça yoğun bir ilgi gösteriyor. Steam’in önümüzdeki günlerde kur düzenlemesine gitmesi bekleniyor. Yaz indirimleri zamlı fiyatlar ile karşılaşmak istemeyenler için son fırsat olabilir. Bugün başlayan indirimler 13 Temmuz saat 20.00'de sona erecek.
Steam Yaz İndirimleri 2023’de Hangi Oyunlar Var ?
Klasikleşen Steam yaz indirimlerinde birçok oyun çeşidi bulunuyor. İşte o oyunlar;
- UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu: 299,40 TL
- Euro Truck Simulator 2: 37,25 TL
- Car For Sale Simulator 2023: 47,40 TL
- Dying Light 2 Stay Human: 174,50 TL
- STAR WARS: Squadrons: 41,99 TL
- Subnautica: 85,47 TL
- Satisfactory: 154,00 TL
- God of War: 197,40 TL
- Stray: 168,75 TL
- INSIDE: 13,00 TL
- Plague Inc: Evolved: 7,20 TL
- DOOM Eternal Deluxe Edition: 207,57 TL
- Sea of Thieves 2023 Edition: 199,50 TL
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege: 91,60 TL
- ARK: Survival Evolved: 8,00 TL
- Mount & Blade II: Bannerlord: 209,99 TL
- Hellblade: Senua's Sacrifice: 7,35 TL
- Sifu: 216,75 TL
- Marvel's Guardians of the Galaxy: 110,70 TL
- Europa Universalis IV: 119,00 TL
- Assetto Corsa Ultimate Edition: 15,19 TL
- Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint: 53,80 TL
- Untitled Goose Game: 16,00 TL
- Back 4 Blood: 49,80 TL
- Overcooked 2: 17,50 TL
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