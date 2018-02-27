Steve Jobs'ın 1973 Yılındaki İş Başvurusu Açık Artırmaya Çıkıyor

iPhone ile akıllı telefon devrimini gerçekleştiren ve yakalandığı kanser hastalığı sebebiyle 2011 yılında aramızdan ayrılan Steve Jobs'ın, Apple'ı kurmasından 3 sene önce doldurduğu bir iş formu açık artırmada satılacak.

Steve Jobs'ı birçok şekilde tanımlayabiliriz; teknoloji duayeni, vizyoner, dahi, fütürist vs. Tüm bu ünvanları neden hakettiğini, Apple'ın şu anda geldiği noktaya bakarak net bir şekilde anlayabiliriz. Zira Cupertinolu teknoloji devi, 860 milyar dolar değeriyle dünyanın en değerli şirketi ünvanına sahip.

Jobs'ın, arkadaşı Steve Wozniak ile evinin garajında ilk temellerini attığı Apple, bugün dünyada 1 trilyon dolar değere ulaşan ilk şirket olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Apple'ın efsane kurucusunun 1976 yılında şirketi kurmasından sadece 3 sene önce doldurduğu bir iş başvuru formu bu aralar gündemi bir hayli meşgul ediyor. Açık artırmada satılacak formda Jobs'ın hayatıyla ilgili dikkat çeken detaylar bulunuyor.

Jobs'ın iş başvurusu yapması kulağa garip gelse de, Apple'ı kurmadan önce herkes gibi iş arayan sıradan bir insan olduğunu unutmayalım. Reed Üniversitesi’nden ayrıldıktan sonra çeşitli alanlarda şansını deneyen Jobs, 1973 yılında bir iş başvurusu formu dolduruyor. Jobs'ın özensiz ve düzensiz bir şekilde doldurduğu, hatta beklenmedik bir şekilde yazım yanlışlarıyla dolu olan bu form, tam 45 sene sonra gün yüzüne çıktı.

iPhone ile bambaşka bir dünyanın kapılarını aralayan Jobs, meğerse telefon kullanmıyormuş. İş başvuru formunda bulunan "Telefonunuz var mı?" sorusuna "Yok" cevabı veren Jobs, "Özel yetenekleriniz" kısmına ise "elektronik teknolojiler veya tasarım mühendisliği" yazmış. "Ehliyetiniz var mı?" sorusuna "Evet" yazan Jobs, "Motorlu aracınız var mı?" sorusuna "Mümkün, ama olası değil" cevabını vermiş.

RR Auction'ın sahibi Bobby Livingson, 5 bin dolardan başlayacak açık artırmanın 8 Mart ila 15 Mart arasında gerçekleşeceğini ifade etti.