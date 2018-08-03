Steve Jobs'ın Kızı, Babasıyla İlgili Bilinmeyenleri Paylaştı

Apple’ın efsanevi kurucusu Steve Jobs’ın yıllarca inkar ettiği kızı Lisa Brennan Jobs, eylül ayında raflardaki yerini alacak kitabında, babasının hayatıyla ilgili bilinmeyenlere ışık tuttu.

Steve Jobs’ın Steve Wozniak ile evinin garajında kurduğu Apple, dün itibarıyla 1 trilyon dolar piyasaya değerine ulaşan ilk şirket olarak tarihe geçti. Jobs ile ilgili kitapları okuyan ya da filmleri izleyen insanlardan birisiyseniz, ünlü teknoloji dahisinin hayatını az çok biliyorsunuzdur.

Henüz 55 yaşındayken kansere yenik düşerek hayatını kaybeden Jobs, teknoloji dünyasındaki devrimleri kadar, yaşamındaki iniş çıkışlarıyla da her zaman merak edilen bir figür oldu.

Jobs’ın 1978 yılında, üniversite yıllarında tanıştığı kız arkadaşı Chrisann Brennan ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Lisa Brennan Jobs, 4 Eylül’de çıkacak “Small Fray” adlı kitabında, babasıyla olan çalkantılı ilişkisini anlattı. Apple’ın kurucusu, Lisa’nın kızı olduğunu yıllarca inkar etmişti. Babasının kendisini 9 yaşındayken kabul ettiğini ve kendisinden özür dilediğini söyleyen Brennan Jobs, bu süreçte Jobs’un kendisini 6 kez DNA testine götürdüğünü belirtti.

“Varlığım onu mahvediyordu. Benim içinse tam tersiydi. Ona ne kadar yakınsam o kadar güvenli hissediyordum” diyen 40 yaşındaki gazeteci-yazar, annesi ile babasının birlikteliğinin evlilik dışı olduğu için, Jobs’ın kendisini ve annesini kolaylıkla reddedebildiğini söyledi.

Steve Jobs’ın hayatıyla ilgili bilinen şeylerden birisi de, geliştirdiği ilk kişisel bilgisayarına Lisa ismini verdiğidir. Brennan Jobs ise babasının bunu sürekli inkar ettiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu hikaye bana ve kişiliğime dokunmuştu. Bilgisayarları önemsemedim. Onlar plastik kasalar içinde sabit metal parçalara ve parıltılı çizgilere sahiptiler. Çocukken bu bilgisayar sayesinde babama bağlı olmayı hissetmek güzeldi. Bu, her ne kadar istemesem de, bir şekilde bu dünyaya ve makinelere de bağlandığım anlamına geliyordu. Hepsinin bir parçasıydım”

Apple kurucusunun başarıyı yakaladıkça şeytanlaştığını söyleyen Brennan Jobs, babasıyla son zamanlarında dahi sorunlu bir ilişki yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Lisa Brennan Jobs'ın "Small Fray” adlı kitabı 4 Eylül tarihinde raflardaki yerini alacak.