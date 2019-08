Street Fighter V On Gün Boyunca Ücretsiz Oynanabilecek

Dövüş oyunu turnuvalarının düzenlendiği EVO 2019 bugün itibarıyla başladı. Capcom da ilk gün bizleri sevindirecek bir duyuru yaptı. Street Fighter V'i on gün boyunca ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

Kült dövüş oyunu serisinin şimdilik son oyunu olan Street Fighter V, PlayStation 4 ve PC için 2016 yılında satışa sunulmuştu. Senaryosunun Street Fighter III ve Street Fighter IV arasındaki bir zamanda geçtiği beşinci oyun, serinin önceki oyunlarındaki gibi bir dövüş oynanışı sistemine sahip ve ayrıca iki platform arasında Cross-Play desteği de sunuyor. Her ne kadar satış anlamında iyi bir performans gösterememiş olsa da severek oynayan bir hayli oyuncunun olduğunu söyleyebiliriz.

Eğer henüz bu oyunu denemediyseniz önünüzde çok iyi bir fırsat var. Street Fighter V 1 - 11 Ağustos 2019 tarihleri arasında PC ve PlayStation 4 platformlarında ücretsiz olarak oynanabilecek. İçerik olarak ise ana oyuna ek olarak üçüncü sezon ile gelen tüm karakterler de seçilebilir olacak. Toplamda yirmi iki karakter var:

Eğer Street Fighter V ile geçirdiğiniz zamandan memnun kalır ve tam sürümü satın almayı isterseniz, Steam üzerinde 5 Ağustos 2019 tarihine kadar % 60 oranındaki indirimle 23,99 TL gibi bir fiyata sahip olabilirsiniz. PlayStation 4 tarafında ise benzer bir indirimle 49 TL'ye satın alabilirsiniz. Eğer PlayStation Plus aboneliğiniz de varsa bu rakam 40,60 TL'ye iniyor.

