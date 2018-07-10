Striptiz Kulübü Giden Genç Adamı Snapchat Ele Verdi

Arkadaşlarıyla eğlenmeye giden ancak ansızın kendisini striptiz kulübünde bulan genç adamı Snapchat ele verdi. Snap-map uygulamasından sevgilisinin yerini gören genç kadın ise anında olay yerine intikal etti ve ortaya ilginç anlar çıktı.

Yakın arkadaşlarıyla eğlenmek için dışarı çıkan Rhys Whitehouse isimli genç adam, oturdukları bardan kalkıp eve gittiği sırada, yakınlarından geçtiği Krystals isimli bir striptiz kulübünden kendisine bağıran kadınların peşinden gidince olanlar oldu. Kulüpte satın aldığı kucak dansını kız arkadaşının kredi kartını kullanarak ödeyen Rhys, ilk açığı buradan verirken, kredi kartından striptiz kulübüne ödeme yapıldığını gören genç kadın, Snap-map uygulamasından sevgilisinin nerede olduğuna baktı.

Uygulamayı da kapatmayı unutan Rhys Whitehouse, Snapchat ile birlikte yakayı iyice ele vermiş oldu. Küçük bir kaçamak yapıp sevgilisine yakalanmayacağını düşünen genç adam, kulüpten çıktığı sırada karşısında kız arkadaşını gördüğündeyse küçük bir şok yaşadı.

Genç adamın arkadaşları olup biteni telefonlarıyla kayıt altına alırlarken, ortaya çıkan görüntüler İngiltere’de sosyal medyanın gündemine oturdu. Genç adamın yaptığı yanlışa rağmen laubali hareketler sergilemesine kızan birçok sosyal medya kullanıcısı, yaşananlarda kadının daha sert tepki verebileceğini söylediler. Olayın görüntüleriyse hemen yukarıdaki gibi oldu.