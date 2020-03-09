Süper Ay, Bu Akşam Türkiye'den Görülebilecek

Süper Ay, Ay’ın Dünya’dan normalde çok daha büyük ve parlak görüldüğü zaman gerçekleşir. Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu hali olanSüper Ay, bu akşam Türkiye’den izlenebilecek.

2020’de ikinci kez gerçekleşecek olan Süper Ay, bu akşam Türkiye’den izlenebilecek. Bu dönemde Ay, Dünya’ya en yakın konuma geldiği için normaldekinden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak olarak görülebiliyor. Üstelik bu akşam görülebilecek olan Süper Ay, dolunay halinde olacak.

Yılda birden fazla kez gerçekleşebilen Süper Ay bu yıl, bugün hariç iki kez daha görülebilecek. 8 Nisan ve 7 Mayıs tarihlerinde de Süper Ay’ı tekrar görmek mümkün olacak.

Kimi zaman Süper Ay ile Ay tutulmasının ilgili olduğu düşünülse de bu iki olayın bir ilgisi bulunmuyor. Ay tutulmasında Dünya, Güneş ile Ay’ın arasına girdiğinde Ay’ın üzerine Dünya’nın düşüyor ve böylece tutulma oluşuyor. Süper Ay ise tamamen Ay’ın Dünya'ya göre olan konumu ile alakalı. Ancak bazen Ay tutulması ve Süper Ay’ın denk geldiği zamanlar da oluyor. Böyle olduğunda ise bu olay Kızıl Ay tutulması ya da Kanlı Ay tutulması olarak isimlendiriliyor.

Süper Ay, Ay tutulmasının aksine hiçbir ekipmana ihtiyaç duyulmadan çıplak gözle izlenebiliyor. Yılın belli zamanlarında meydana gelen ve bu akşam Türkiye'den görülebilecek olan Süper Ay'ı sakın kaçırmayın.

Süper Ay nedir?

Ay, Dünya’ya en yakın noktaya ulaştığında yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak gözüküyor. Ay tutulması da Dünya’nın Güneş ile Ay’ın arasına girip, Ay’ın üzerine gölgesinin düşmesiyle oluyor.Süper Ay tutulması da bu iki olayın aynı anda meydana gelmesiyle yaşanıyor.

Süper Ay tutulması sırasında, Dünya’nın arkasından gelen Güneş ışınlarının Ay’ı kızıla boyaması nedeniyle bu olaya ‘Kızıl Ay tutulması’ ya da ‘Kanlı Ay tutulması’ da deniyor.