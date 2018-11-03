Super Mario'nun İsim Babası Hayatını Kaybetti

Nintendo'nun en meşhur oyunu olan Super Mario'nun isim babası ünlü iş adamı Mario Segale, 84 yaşında hayatını kaybetti. Mario'nun geliştirilmesi için büyük çabalar gösteren iş adamı, oyun geliştiricisi Shigeru Miyamoto tarafından keşfedilmişti.

Nintendo'nun ve Super Mario'nun baş geliştirici takımında yer alan Shigeru Miyamoto, oyun için ilk olarak Jumpman ismini seçmişti. Fakat bir süre sonra bu ismin akılda kalıcı olmadığını düşünen Miyamoto, ABD'li iş adamı Mario Segale ile iletişime geçti. Karaktere Mario adını vermek isteyen geliştirici, bu ismin daha uygun olduğunu düşündü.

30 Nisan 1934 yılında doğan ve yeniliklere açık olmasıyla bilinen ünlü iş adamı Mario Segale, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Nintendo'nun popüler oyununa adını verdiği için memnun olduğunu ifade eden Segale, Nintendo'ya 1981'de bir fabrika kiralamıştı. Bu sırada geliştirici Shigeru Miyamoto'nun ilgisini çeken ve 'Mario' isminin bu karakter verilmesini uygun gören iş adamı, adını sürekli yaşatacak gibi gözüküyor.

İlk oyunu Nintendo firması tarafından 1983 yılında piyasaya sürülen Super Mario'nun hala zevkle oynandığını söylemek mümkün. Başta Nintendo olmak üzere oyun konsollarında ve internet üzerinde de yer alan Mario'nun dikkat çeken ismini ve başarılı karakter özelliklerini atlamamak gerekiyor.