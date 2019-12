Superhot, Epic Games Store Üzerinden Ücretsiz Olarak Dağıtılıyor

Epic Games Store üzerinden ücretsiz oyun dağıtımı tüm hızıyla devam ediyor. TowerFall Ascension sonrasında sıra oyunculara verilecek olan sıradaki oyun Superhot oldu.

Superhot

Oyun Superhot Team tarafından hem geliştirildi hem de yayınlandı. 7 Day FPS Challenge ile ortaya çıkmış ve sonradan tarayıcı tabanlı bir demo haline getirilmişti. Dünya genelinde fazlaca ilgi görmesinden sonra, Superhot Team tarafından tam sürümü için Kickstarter üzerinden bir kampanya başlatılmıştı. 2016 yılında ise öncelikle PC (Windows, OS X ve Linux) için satışa sunulmuştu.

Düşmanların kırmızı, silahların siyah ve ortamnların da beyaz ve gri renklerde gösterildiği Superhot, geleneksel birinci kişi bakış açısından oynanan nişancı mekaniklerini kullanıyor. Ancak ortada bir çatışma yokken normal hızda bir akış gerçekleşiyor. Bu sayede oyuncular durumlarını değerlendirerek strateji oyunlarındaki gibi sıradaki hamlelerini planlayabiliyorlar.

Bu oyunu TSİ 18:00'a kadar buradan kütüphanenize eklediğiniz takdirde, kalıcı olarak sızın olacak.

Son olarak, Superhot Steam üzerinde 2 Ocak 2020 tarihine kadar geçerliliği olan % 60 indirimle 15.60 TL'ye satılıyor. Buna ek olarak, içeriğinde oyunun VR versiyonunun da bulunduğu Superhot Mind is Software Bundle'ın % 57 indirimle 33.70 TL'ye ve içeriğinde Superhot: Mind Control Delete'in de bulunduğu Superhot: One of Us Bundle'ın da % 48 indirimle 30.68 TL'ye satıldığını söyleyelim.