Supermassive Games, House of Ashes Üzerinde Çalışıyor

Supermassive Games, şu anda geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde duyurulan Dark Pictures Anthology üzerinde çalışıyor. Bir seri olacak Dark Pictures Anthology, Man of Medan ile açılışını yapacak. Ne var ki geliştirici stüdyonun bir gizemli projesi ortaya çıktı. Supermassive Games, House of Ashes için patent kaydı yaptırmış.

Until Dawn ile büyük bir çıkış yapmış olan Supermassive Games, yayıncılığı Bandai Namco tarafından yapılacak olan Dark Pictures Anthology ile kaliteli bir geri dönüşe imza atacak. Birden fazla korku oyununu bir araya getirecek olan bu pakette, şimdilik kaç oyunun yer alacağı bilinmiyor ama ilk oyun, Until Dawn oyununun denizde geçeni olarak düşünebileceğiniz Man of Medan olacak.

Geçtiğimiz Ekim ayından beri bu yeni oyun ile ilgili yeni bir gelişme yaşanmıyor ama Supermassive Games, bu süre zarfında sıradaki oyunun temellerini de atıyor olabilir.

Twitter kullanıcısı the_marmolade tarafından fark edilen bir detaya göre, Supermassive Games, Birleşik Devletler ve Avrupa genelinde House of Ashes için patent kayıtları yaptırmış. 30 Ocak 2019 ve 13 Şubat 2019 tarihlerinde yaptırılan bu patent kayıtları için şimdilik ne Supermassive Games ne de Bandai Namco cephesinden herhangi bir açıklama yapılmış değil. Henüz erken olduğu için muhtemelen bir süre herhangi bir ses çıkmayacaktır. Büyük ihtimalle E3 2019 fuarı bekleniyor olabilir. Gelişmeler için bizi takipte kalın.