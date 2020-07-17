Bossa Studios tarafından geliştirilen Surgeon Simulator 2 çıkış tarihi açıklandı. Ameliyat simülasyonu Surgeon Simulator 2'nin ön sipariş fiyatı, sistem gereksinimleri belli oldu ve oyuna ait fragman paylaşıldı. Oyuncuların merakla beklediği Surgeon Simulator 2 ile ilgili detaylar haberimizde.

Bossa Studios tarafından Unity oyun motoru ile geliştirilen ilk Surgeon Simulator oyunu 2013 yılında çıkışını gerçekleştirdi. Surgeon Simulator, çıkış yaptıktan kısa süre içerisinde dünya genelinde çok popüler hale geldi. Büyük bir başarıya imza atan geliştirici Bossa Studios, bu başarıyı Surgeon Simulator 2 ile devam ettirmeyi hedefliyor.

Surgeon Simulator 2 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Surgeon Simulator 2, 27 Ağustos tarihinde Epic Games Store üzerinden PC platformuna çıkışını gerçekleştirecek. Bossa Studios, Surgeon Simulator 2 için bir kapalı beta sürecinin yapılacağını açıkladı. Yalnızca oyunu ön sipariş veren oyuncuların katılabileceği kapalı beta süreci, 7-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Surgeon Simulator 2'nin standart sürümü 39 TL fiyat etiketi ile ön siparişe sunuldu. Surgeon Simulator 2'nin deluxe sürümü ön sipariş ücreti ise 69 TL olarak belirlendi.

Surgeon Simulator 2 minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10

İşlemci: Intel Core i3-3225 3.3 GHz

RAM: 6 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 550Ti

Depolama Alanı: 10 GB kullanılabilir alan

Surgeon Simulator 2 önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5 - 4670

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: GTX 770

Depolama Alanı: 10 GB kullanılabilir alan

Surgeon Simulator 2 fragmanını aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Surgeon Simulator 2 oyunu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ameliyat simülasyonu oyunu hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.