Sürücüsüz Araçlar Trafiğe Açık Yollarda Test Edilebilir

Otomobil endüstrisi, her geçen gün sürücüsüz araçlar için daha fazla para harcıyor. Şimdiye kadar geliştirilen araçların hepsinde bir insanın kontrolü ele almasını sağlayan donanımlar bulunuyordu. Fakat durum her zaman böyle olmayabilir. Çünkü Reuters’ın haberine göre, ABD hükümeti sıradan bir Amerikan vatandaşının bu konuda ne düşündüğünü merak ediyor.

Bu amaçla Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, bazı sürücüsüz otomobil geliştiricilerinin, Federal araç güvenliği standartlarından muaf olma talepleri hakkında bir kamuoyu değerlendirmesi dönemi başlatıyor.

Örneğin, Kroger'in küçük market dağıtım aracını üreten Nuro firması, otonom araçlarını ön cam olmadan üretmek istiyor. Bu otomobilde bir şoför ve şoföre yönelik ekipmanlar bulunmuyor, bu nedenle ön cama da ihtiyaç duyulmuyor. Fakat federal araç yönergeleri ön camın varlığını zorunlu kılıyor.

Konu hakkında Roadshow’a açıklamalarda bulunan bir Nuro temsilcisi, "Teknolojimizin ilgili yasalara uyduğundan, müşterilerimize ve onların topluluklarına maksimum fayda sağlayacak şekilde konumlandırıldığından emin olmak için Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi ve diğer düzenleyicilerle yakın bir şekilde çalıştık. Eğer onaylanırsa bu muafiyet, söz konusu hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik kayda değer bir adım olacak. Düzenleyicilerden ve kamuoyundan bu hedeflere nasıl ulaşılacağına dair girdiler bekliyoruz." diye konuştu.

General Motors (GM) da muafiyetler için başvuruda bulunuyor. Marka, hiçbir el ya da ayak kontrolü olmadan, kendi kendine gidebilen otomobillerini trafiğe açık yollarda test etmek istiyor. Bu da otomobilde direksiyon ve fren pedalının olmayacağı anlamına geliyor. Fakat bu durum, federal standartlara uymuyor.

GM kontrolsüz otomobillerinin bu yıl yollarda olmasını umuyordu. Ancak markanın geçici bir muafiyet talebinde bulunmasının üzerinden yaklaşık 15 ay geçti. GM’in ifadesine göre, bu araçlar talebe bağlı sürüş paylaşım filosunun bir parçası olarak kullanılacak (daha önce duyduğumuz Cruise Otomasyon taksi filosunu kastettiğini tahmin ediyoruz) ve araçların hızları sınırlı olacak.