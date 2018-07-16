Sürücüsüz Yarış Arabası Robocar’dan Müthiş Performans

1966 yılından bu yana Londra’nın West Sussex bölgesinde düzenlenen ve otomobil tutkunlarını bir araya getiren Goodwood Festival of Speed, efsanevi bir performansa ev sahipliği yaptı.

Dünyanın önde gelen birçok otomobil üreticisinin sürürücüz araçlara yatırım yaptığı bugünlerde, fütüristik tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken otonom yarış arabası Robocar, Goodwood’da sahneye çıktı.

Tron: Legacy, Oblivion ve Captain America gibi Hollywood’un ünlü bilim kurgu yapımlarındaki çalışmalarıyla bilinen Daniel Simon tarafından tasarlanan Roborace, "dünyanın ilk sürücüsüz elektrikli araba yarışı" olarak biliniyor. Bu yenilikçi organizasyonun merkezinde yer alan Robocar ise diğer rakiplerinin başaramadığı bir şeyi başararak, Goodwood’un 2 kilometrelik ünlü tepe tırmanışını tamamlayan ilk otonom araç olarak tarih yazdı.

Muazzam bir performansa imza atan Robocar, uzun bir süredir test ediliyordu. Herhangi bir pilota ihtiyaç duymayan yarış arabası, gücünü dört adet 135 kW elektrikli motorundan alıyor. 1.350 kg ağırlığında olan araç, toplamda 500 beygir gücünde.

Robocar’ın merkezinde Nvidia Drive teknolojisi bulunuyor. Bünyesinde çevredeki nesneleri algılaması için LIDAR sistemi barındıran araç, bunun yanı sıra ultrasonik sensörler, radar, GPS ve kamera gibi birçok teknolojiye sahip.

Dilerseniz, sözü daha fazla uzatmadan sizleri Robocar’ın muazzam performansıyla başbaşa bırakalım: