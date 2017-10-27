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Suudi Arabistan'da Bir Robota Vatandaşlık Verildi

Suudi Arabistan'da Bir Robota Vatandaşlık Verildi
Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen teknoloji
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Suudi Arabistan, ünlü Hollywood yıldızı Audrey Hepburn'e benzetilerek tasarlanan Sophia isimli robota vatandaşlık verdi.

İnternette Mashable web sitesinde yayınlanan haberde, Suudi Arabistan'ın yapay zeka geliştirme çalışmalarının geldiği noktanın robotlara vatandaşlık verilmesine kadar ulaştığının da altı çiziliyor.

Sophia isimli robot, Suudi Arabistan'da Riyad'da gerçekleştirilen bir iş zirvesinde katılımcılara vatandaş olarak tanıtıldı.

Zirvede gerçekleşen bir panelde, oturumun yöneticisi, "Küçük bir duyurum var. Sophia, Suudi vatandaşlığıyla ödüllendirilen ilk robot oldun." dedi.

Bu karara teşekkür ederek cevap veren robot Sophia, "Suudi Arabistan'a teşekkür ederim. Bu eşsiz konum için onurlu ve gururlu hissediyorum. Dünyada vatandaş olarak tanınan ilk robot olmak, tarihi nitelikte." diyerek karşılık verdi.

Bu sunum pek çok internet kullanıcısı, tarafından takdirle karşılanırken, sosyal medya paylaşımlarında Suudi Arabistan'da kadın haklarının halen sınırlı olmasına da dikkat çekildi. Sosyal medya kullanıcıları, Sophia'nın çarşafa girip girmeyeceğini tartıştılar.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı, Sophia'nın çarşafa girmemesi gerektiğini savunurken, bazıları da Sophia'nın çarşafa girmesi halinde nasıl görünebileceği hakkında yorumlar yaptılar.

Öte yandan ​Sophia'ya vatandaşlık verilmesi hakkında düşüncelerini açıklayan bir gazateci, robota tanınan hakların tüm yaşamını ülkede geçirmiş olan mülteci işçilere tanınmadığını ifade ederek Twitter'dan tepkisini gösterdi.

Robota Vatandaşlık Verildi

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