Suya Dayanıklı Xiaomi Hoparlörün Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Akıllı telefonlar alanında yaptığı yeniliklerle bilinen Xiaomi, bu sefer de suya dayanıklı hoparlör sayesinde daha çok sevilecek. İşte Xiaomi suya dayanıklı hoparlör haberimizin detayları.

Günümüzde hem akıllı telefonlar, hem de diğer teknolojik cihazlar ısıya dayanıklı olarak üretilmeye çalışılıyor. Birçok kişinin teknolojiden beklentisinin artmasıyla birlikte, IP55 sertifikası çok daha önemli hale gelmeye başladı. Kablosuz bağlantı için Bluetooth 5.0 kullanılan bu yeni cihazda, şarj için USB Type-C girişi tercih edildi.

Suya Dayanıklı Xiaomi Hoparlör güçlü bir bataryaya sahip

Birçok elektronik cihazda batarya kapasitesi son derece önemli bir konuma geldi. Xiamoi Mi Outdoor Bluetooth Hoparlör 2600 mAh bataryayı beraberinde getirecek. Böylece kullanım süresi çok daha fazla uzayabilecek.

Şirketin piyasaya sürdüğü bu yeni hoparlör modelleri, 52 mm'lik ses sürücülerine de sahip. Böylece seslerin çok daha temiz bir şekilde çıkması sağlanıyor. Ayrıca suya dayanıklı bluetooth hoparlör, 2 adet gürültü önleyici HD mikrofona da sahip.

Bu model ile ilgili en çok dikkat çeken bir diğer detay da telefon görüşmesi sunabilmesi oldu. Ürünün çıkış fiyatı 160 TL olarak belirlendi. Ancak Türkiye'ye geldiğinde çeşitli vergilerle birlikte muhtemelen daha pahalı bir satış fiyatına ulaşacaktır. Peki sizce bu hoparlör kullanıcı deneyimi açısından tatmin edici bir sonuç verebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.