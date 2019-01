Switch için Assassin's Creed 3: Liberation Collection Geliyor Olabilir

Assassin's Creed Odyssey sonrasında iki Assassin's Creed oyunu daha Switch konsoluna gelecek olabilir. Reddit sitesindeki Nightmare666xD isimli kullanıcı tarafından fark edilen detaya göre, birkaç Çek menşeli perakendeci internet sitelerindeki listelemelerine Assassin's Creed III: Liberation Collection paketini de dahil etmişler. Çıkış tarihi ise 15 Şubat 2019 olarak görünüyor. Paketin içeriğinde ise Assassin's Creed III ve Assassin's Creed III: Liberation olacak.

Nintendo, 2017 yılının Mart ayında satışa sunduğu Switch konsolu ile oldukça başarılı bir çizgi tutturdu. Bunda tabii ki birinci parti oyunlarına olduğu kadar üçüncü parti oyunlarına da ağırlık vermesinin etkisi büyük. Halihazırdaki Dark Souls Remastered, V-Rally 4, L.A. Noire, The Elder Scrolls V: Skyrim, Resident Evil Revelations Collection, Wolfenstein II: The New Colossus ve DOOM gibi oyunlara ek olarak, fazlasıyla şiddet içermesine rağmen Mortal Kombat 11 oyununun da PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarıyla birlikte Switch konsoluna çıkışını gerçekleştireceğini öğrenmiştik. Yakın bir zamanda ortaya çıkan söylentiye bakılırsa, Assassin's Creed III ve Assassin's Creed III: Liberation oyunlarının yer aldığı Assassin's Creed III: Liberation Collection da Nintendo konsolunun yolunu tutacakmış gibi görünüyor.

Bildiğiniz gibi Assassin's Creed III ve Assassin's Creed III: Liberation, bu nesilde Assassin's Creed Odyssey oyununun Season Pass eklentisine bağlı olarak karşımıza çıkmışlardı ama Ubisoft, bu iki oyunun her ne kadar tarih verilmemiş olsa da bağımsız olarak da satılacağının müjdesini vermişti. Buna bakacak olursak, Çek menşeli perakendecilerin internet sitelerindeki listelemelerine dahil ettikleri Assassin's Creed III: Liberation Collection paketi, yakın bir zamanda söylenti olmaktan çıkabilir. Bunun için tabii ki Ubisoft tarafından yapılacak olan açıklamayı beklemekte fayda var.

2012 yılında öncelikle Wii U, PlayStation 3 ve Xbox 360 ve kısa bir süre sonra da PC için çıkışını gerçekleştirmiş olan Assassin's Creed III, 1754 yılından 1783 yılına kadar süren Amerikan Devrimi dönemini konu alıyordu. Ana karakterimiz ise Desmond'ın yarı İngiliz yarı Mohikan olan atası Connor idi. Assassin's Creed III: Liberation ise öncelikli olarak PlayStation Vita için satışa sunulmuş, sonrasında da PlayStation 3, PC ve Xbox 360 platformlarına HD Remaster adı altında taşınmıştı. Seri açısından bir ilke imzanın atıldığı oyunda ilk defa hanım bir suikastçıyı yönetiyorduk, yarı Afrikalı yarı Fransız olan Aveline de Grandpré. 1765 ile 1777 yılları arasında geçen Assassin's Creed III: Liberation, sonlarına yaklaşılan Fransız-Kızılderili Savaşı'nı konu alıyordu.