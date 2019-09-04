Switch Konsoluna İki Yeni Assassin's Creed Oyunu Daha Geliyor

İlerleyen zamanlarda Assassin's Creed serisinden daha fazla oyunu Switch platformunda göreceğiz. Bu yılın Mayıs ayında Assassin's Creed III: Liberation HD Remaster, Nintendo konsolu için satışa sunulmuştu. Şimdi ise Assassin's Creed IV: Black Flag ve Assassin's Creed Rogue Remastered, Switch kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Hem ResetEra sitesinden LukarWuff hem de Twitter kullanıcısı NiXiE_es tarafından fark edilen detaya göre Assassin's Creed IV: Black Flag ve Assassin's Creed Rogue Remastered, Yunan perakendeci The Console Club'ın listemesine dahil edilmiş. €38.90 fiyat etiketiyle paket ön-siparişe de açılmış ama kısa sürede listelemeden kaldırılmış.

Assassin's Creed 4: Black Flag and Assassin's Creed Rogue Remastered have been spotted for Nintendo Switchhttps://t.co/3TB5gyOXOk pic.twitter.com/DIyB6Xv0wA — Nibel (@Nibellion) 3 Eylül 2019

Şimdilik konu hakkında Ubisoft tarafından herhangi bir açıklama yapılmış değil. Öte yandan Niko Partners analisti ZhugeEX, ResetEra üzerinden yaptığı açıklamada yaşanan sızıntının gerçek olduğunu belirtti.

Assassin's Creed IV: Black Flag, 2013 yılı içerisinde satışa sunulmuştu. Gerçek dünya olaylarının hayali tarihinin konu alındığı oyun, korsanlığın altın çağı olan on sekizinci yüzyıl Karayipler'inde geçiyor. Ana karakterimiz ise Galli korsan Edward Kenway.

Assassin's Creed Rogue ise Assassin's Creed IV: Black Flag ile aynı yüzyılda ama Yedi Yıl Savaşları sırasında geçiyor. Ana karakterimiz ve bir zamanlar Assassin tarafında olan Shay Patrick Cormac, çıktıkları bir görevde ihanete uğraması sonucunda Templar tarafına geçiş yapıyor. Yeni hedefi ise Brotherhood grubunun üyelerini avlamak olacak. Oynanış olarak Assassin's Creed IV: Black Flag ile benzerlik gösteren Assassin's Creed Rogue oyununda deniz ve kara araştırması dengeli olarak oyuncuya sunuluyor.