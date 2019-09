Switch Konsoluna İki Yeni Assassin's Creed Oyunu Daha Geliyor

İlerleyen zamanlarda Assassin's Creed serisinden daha fazla oyunu Switch platformunda göreceğiz. Bu yılın Mayıs ayında Assassin's Creed III: Liberation HD Remaster, Nintendo konsolu için satışa sunulmuştu. Şimdi ise Assassin's Creed IV: Black Flag ve Assassin's Creed Rogue Remastered, Switch kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Hem ResetEra sitesinden LukarWuff hem de Twitter kullanıcısı NiXiE_es tarafından fark edilen detaya göre Assassin's Creed IV: Black Flag ve Assassin's Creed Rogue Remastered, Yunan perakendeci The Console Club'ın listemesine dahil edilmiş. €38.90 fiyat etiketiyle paket ön-siparişe de açılmış ama kısa sürede listelemeden kaldırılmış.

Assassin's Creed 4: Black Flag and Assassin's Creed Rogue Remastered have been spotted for Nintendo Switchhttps://t.co/3TB5gyOXOk pic.twitter.com/DIyB6Xv0wA