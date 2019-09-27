Take-Two Interactive ve 2K Games, Mafia için 3 Patent Başvurusu Yaptı

Özellikle ilk oyunu ile oyuncuların gönlünde taht kuran Mafia serisi, ikinci oyunu ile her ne kadar ilk oyuna eş değer bir performans çizememiş olsa bile yine de bizlere unutulmaz bir deneyim yaşatmıştı. Ne var ki üçüncü oyun için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Birçok teknik hatanın yanı sıra ilgi çekici hikayesine rağmen oynanışın kendisini tekrar etmeye başlaması ile kısa sürede bir kenara atılmıştı. Ancak bu tabii ki serinin sonu anlamına gelmiyor. Mafia cephesinde yeniden bir hareketlilik yaşanmaya başladı.

Bildiğiniz gibi Mafia 2002 yılında, Mafia II ise 2011 yılında satışa sunulmuştu. Segment Next sitesine yansıyan habere göre, Take-Two Interactive ve 2K Games, 2 Ağustos 2019 tarihinde her iki oyunun yanı sıra gizemli bir Mafia yapımı için patent başvurularında bulunmuş.

Take-Two Interactive büyük ihtimalle ilk iki oyunun isim haklarını korumak için böyle bir hamlede bulunmuş olabilir ama diğer yandan HD Remaster versiyonlarıyla ilgili olarak gizliden bir çalışma yürütülüyor da olabilir. Herhangi bir ipucu şimdilik mevcut değil ama patentlerin her on senede bir yenilenmeleri gerektiğini de unutmamak gerek.

Üçüncü Mafia yapımı ise ilk iki oyun ile ilgili durum kadar gizemli. Hatta bu gizemli yapımın logosu da serinin logosuna hiç benzemiyor. Tamamıyla farklı ve düz bir yazı şeklinde karşımıza çıkıyor. Dördüncü bir Mafia oyunu geliştiriliyor olabilir ama ortada herhangi bir detay olmadığı için bir çıkarım veya tahminde bulunmak zor. Gelişmeleri takipte olacağız.