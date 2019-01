Tanıdık Bir Yüz Daha Dead or Alive 6 ile Geri Dönüyor

Dövüş mekanikleri ve eğlenceli oynanış yapısıyla olduğu kadar hanım karakterleriyle de ilgi çekmeyi başaran Dead or Alive 6, yaklaşık iki hafta sonra bizlerle olacak. Duyuruluşundan bu yana ara ara verilen yeni detaylar ile daha fazla bilgi sahibi olduğumuz oyunda, birçok tanıdık yüz geri dönüş yapacak. Bunun yanı sıra daha önceden hiç görmediğimiz karakterler de göreceğiz. Koei Tecmo tarafından yapılan açıklamayla, tanıdık bir yüzün farklı bir şekilde geri döneceği duyuruldu. Raidou, ilk Dead or Alive sonrasında, Dead or Alive 6 oyununda da yer alacak.

Raidou ile ilk Dead or Alive oyununun finalinde kapışmıştık. Bu kapışmada onun bertaraf olmasıyla sonuçlanmıştı. Ne var ki Dead or Alive 5: Last Round oyununda, DOATEC ve Development Department'ın eski lideri olan Victor Donovan Raidou'nun cesedini bulmuş ve onu sibernetik organizma olarak diriltmişti. Dead or Alive 6 oyununda bir kez daha karşımıza çıkacak olan bu karakter, modifiye edilmiş bir Mugen Tenshin Ninjutsu stiliyle dövüşüyor. Temelde bu stili kullanacakken, üzerine taklit yeteneği ile diğer stillerin çeşitli güçlü hareketlerini ekleyecek. Bir diğer deyişle, başımızı epey bir ağrıtacakmış gibi görünüyor.

Yeni Dead or Alive 6 dövüş arenası Chinese Festival!

Raidou haricinde, Chinese Festival isimli yeni bir dövüş arenası da duyuruldu. China Town bölgesindeki bu yeni arena, İlkbahar festivalinden kalan dekorasyonlarla dolu. Bu dekorasyonların içinde kullanılmamış olan havai fişekler de bulunuyor. Dövüşürken dikkat etmekte fayda var; çünkü olası bir durumda fitilleri ateşlenip de hesapta olmayan kazalara yol açabilirler. Ayrıca rakibinize fazladan zarar verebileceğiniz çevresel faktörlerin olduğunu belirtmeden de geçmeyelim.