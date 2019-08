Tarihsel Sıra Tabanlı Strateji Oyunu HUMANKIND Duyuruldu

Sega'nın GamesCom 2019 fuarı için yayınladığı listesinde henüz duyurusu yapılmamış AAA bir oyun bulunuyordu. Bu gizemli oyun GamesCom 2019 Açılış Gecesi canlı şovunda ortaya çıktı. Japon yayıncı ve Amplitude Studios, HUMANKIND oyununun duyurusunu yaptılar.

HUMANKIND aslında kısa bir süre önce Sega tarafından açılan HMNKD isimli tanıtım sitesi ile ortaya çıkmıştı. PC için geliştirilmekte olan sıra tabanlı strateji oyunun önümüzdeki yıl içerisinde satışa sunulması planlanıyor.

Tunç çağından Modern Çağ'a kadar uzanan altmış tarihsel kültürü bir araya getirerek kendi uygarlığımızı oluşturacağımız oyunda, her kültürün kendisine özgü bir oynanış katmanı olacak. Oyun boyunca başaracağımız her eylemin, yapacağımız her ahlaki seçimin ve kazanacağımız her savaşın ise şöhretimize katkısı olacak ve şöhreti en fazla olan oyuncu kazanmış sayılacak.

HUMANKIND oyununda tarihsel gerçek olaylara tanık olacak, ünlü kişilere önderlik edecek ve büyük bilimsel buluşlara imza atmanın yanı sıra dünyanın doğal harikalarını keşfedebilecek veya insanlığın dikkate değer icatlarını inşa edeceğiz.

Son olarak, şehir kurma ve taktiksel savaşların olacağı oyunda, meydana gelecek olan savaşları müttefiklerinizi yardıma çağırarak sekiz oyunculu bir dünya savaşına dönüştürmeniz de mümkün olacak.

HUMANKIND için yayınlanan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.