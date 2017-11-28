Tarihte Bugün: Polaroid Şipşak Kamera Satışa Sunuldu

Günümüzden tam 69 sene önce, 28 Kasım 1948 yılında devrimsel bir fotoğraf makinesi modeli olan ve ülkemizde daha çok şipşak kamera adıyla tanınan Polaroid Model 95 kod adına sahip fotoğraf makinesi satışa sunulmuştu.

Polaroid Model 95 öncesinde fotoğraf makineleri ile çektiğiniz fotoğrafları görebilmeniz için bu fotoğrafları öncelikle banyoya sokmanız gerekiyordu. Bu zahmetli süreç çoğu zaman fotoğraf çekmekten vazgeçmenize neden olabilecek bir durumdu. Polaroid firması ise bu soruna oldukça başarılı bir çözüm getirmişti. Polaroid Model 95 ile çektiğiniz fotoğraflar, bu makine içindeki haznede işlenerek 1 dakika içinde basılı ve haızr hale geliyordu.

Sepya tonlarda fotoğraf çıktısı veren Polaroid Model 95 aynı zamanda Polaroid Land Camera adıyla da anılıyordu. Bu ismin geldiği yer ise Polaroid kameraların mucidi Edwin H. Land'ın soyadıydı. Edwin H. Land, ilk aşamada 57 adet Polaroid Model 95 üretmişti ve bu kameraları Christmas döneminde satışa sunmuştu. Fotoğraf makinesi ve bu makinede kullanılan filmler satışa çıktığı gün tükenmişti. İşte bu başarıdan sonra Polaroid firması durdurulamaz bir yükseliş yakalamıştı.

Polaroid Model 95'in satışa çıktığı günden sonra toplamnda 1.5 milyon adet üretildiği tahmin ediliyor. Zaman içinde Polaroid Model 95A ve 95B gibi farklı modeller de piyasa sürülmüştü.

Model 95 sayesinde şipşak kameralar ile özdeşleşen Polaroid firması 2008 yılına kadar bu türdeki kamera modellerini üretmeye devam etmişti. Günümüzde dijital fotoğraf makinelerinin analog makinelerin yerini alması nedeniyle şipşak kameralara olan talep azaldı; fakat yine de bu fotoğraf makineleri tarihsel bir değer taşımaya devam ediyor.