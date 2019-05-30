Tarihte İlk Kez Bir Karadeliğin Sıcaklığı Ölçüldü

Stephen Hawking gibi uzay bilimcileri de dahil olmak üzere, neredeyse herkesin ilgisini kara delikler çekiyor. Özellikle de bu gizemli yapıların kaç derece sıcaklığa sahip olduğu ve ne tür özellikleri barındırdığı büyük bir merak konusu. Bilim insanları, bu meraklarını gidermek için laboratuvar ortamında bir deney gerçekleştirdi.

Karadelik sıcaklığının ölçülmesi ile ilgili en büyük sorun, bu kardeliğin nasıl oluşturulacağıydı. Bilim insanları son derece soğuk bir madde olan rubidyum kullanarak kara delik oluşturmayı başardılar. Oluşan bu karadelik, Einstein yoğuşması olarak da bilinen bir yoğuşma türüyle incelenebilme imkanı sundu.

Kara delikler sürekli olarak parçacık kaybediyor

Stephen Hawking tarafından ortaya atılan teoriye göre karadelikler sürekli olarak parçacık kaybeden yapılar. Etrafına hem ısı hem ışık hem de parçacık yayan kara delikler, Bu nedenle sıcaklıkları düzenli olarak değişen yapılar olarak görülüyor.

Bilim insanları tarafından yapılan çalışmalarda, karadelik teorisinin doğru olduğu ortaya çıktı. Karadelikler tüm boyutlarda kütle kaybına uğrayabilen yapılar. Ayrıca bir karadeliğin sıcaklığı, 1 kelvin derecenin 0.35 milyarda biri olarak tespit edildi. Tüm bu çalışmalar için son derece özel ekipmanlar kullanıldı ve bütün deney sonuçları dakikası dakikasına kaydedildi.

Bu tarz laboratuvar ortamında yapılan çalışmalarda karadelikler ile ilgili net sonuçlara ulaşmak mümkün değil. Bu nedenle bilim insanları yaptıkları her çalışmada bu tarz bilgilerin yenilenebilir olduğunu ifade ediyor.