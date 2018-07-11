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  4. Tatil Yapmak İçin Uzaya Gitmek İster Misiniz?

Tatil Yapmak İçin Uzaya Gitmek İster Misiniz?

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NASA'da Uçuş Yöneticisi olarak görev yapan Ed Van Cise yaptığı konuşma ile gündem olmayı başardı. Cise, son 10 yılda uzayla ilgili yapılan araştırmaların artmasıyla yakın zamanda 'uzayda tatil yapılabilmesinin' mümkün olduğunu dile getirdi.

Tüm dünyada yapılan uzay çalışmalarının amacının Mars'a astronot gönderebilmek olduğunu aktaran Uçuş Yöneticisi Ed Van Cise, konuşmasını İzmir'de bulunan Uzay Kampı Türkiye'ye yaptı. Video konferans düzenleyen Cise, NASA'nın geleceğe yönelik pek çok çalışmasının olduğunu da dile getirdi.

Ayrıca NASA gibi uzaycılıkla uğraşan kurum sayısının artmasından memnun olduğunu aktaran Uçuş Yöneticisi açıklamasında ileride bir gün uzayın tatil mekanı haline gelebileceğini dile getirdi. "Uzay, eninde sonunda otel ve laboratuvarların olduğu bir tatil yeri haline gelecektir." şeklinde konuşan Cise, şirketlerin bu konudaki çalışmalarından da bahsetti.

Özellikle çok farklı hayalleri olan kişilerin hedefinde olan uzay yolculuğunda farklı farklı çalışmaların gerçekleştirilebileceğini söyleyen Cise, uzayda tatil yapma konusunda ise "Bazı şirketler, dünyanın yörüngesinde bulunan ve şişirilebilen oteller konusunda çalışmalar yapıyor. Bu modüller turistler için bir yaşam alanı olarak kullanılabilir" dedi.

Peki ya sizce gerçekten uzayda tatil yapılabilmesi mümkün mü? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!

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Ömer Dursun
Ömer Dursun - | teknoloji
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