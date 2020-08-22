Tatilde Telefon Alışkanlıkları Artış Gösterdi: Akıllı Telefonsuz Yapamıyoruz!

Online araştırma şirketi DORinsight tarafından yapılan bir araştırma, tatilde telefon alışkanlıkları ile ilgili ilginç sonuçları ortaya çıkardı. Bu sonuçlara göre aslında tahmin edilenden çok daha fazla akıllı telefon bağımlısıyız. Hadi gelin bu araştırma detaylarına yakından bakalım.

Akıllı telefonlar hepimizin en çok tercih ettiği cihazlar arasında yer alıyor. “Tatil yaparken sürdürülen teknolojik alışkanlıklar” isimli bu araştırma, cep telefonları konusunda bazı gerçekleri gösterdi. 22 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında online olarak tamamlanan araştırmaya ise; birçok kişi katılım gösterdi.

Tatilde telefon alışkanlıkları birçok sebebe bağlı

Bu Alanda yapılan ankete katılan kişilerin yüzde 68’i tatilde eğlence, yüzde 64’ü bilgi, yüzde 60’ı ihtiyaç, yüzde 36’sı iş, yüzde 20’si güvenlik amaçlı teknolojik ürün kullanımını tercih ediyor. Ayrıca kullanıcıların %71 gibi bir bölümü, teknolojik ürünlerin yarar sağladığını düşünüyor.

Konuyla ilgili yapılan anket hakkında çok önemli bir detayı belirtmek gerekiyor. Teknolojik detoks olarak bilinen bir faaliyet sayesinde teknolojik cihazların verdiği zararlar büyük oranda azaltılabiliyor. Ankete katılım gösteren kişilerin %65 gibi bir bölümü bugüne kadar hiçbir detoks yapmadığını ifade etti. Zihnin zararlı etkenlerden arınması için bunun şart olduğu söyleniyor.

Katılımcıların yüzde 85’i tatile çıkmadan önce, tatille ilgili kullandıkları herhangi bir uygulamanın olmadığını ortaya attı. Bu durum tatil alışkanlığını uygulamaların belirlemediğini ortaya koyuyor. Sizce genel olarak değerlendirildiğinde, tatilde telefon kullanımını abartıyor muyuz? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.