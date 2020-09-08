TBMM'de Koronavirüs Kaynaklı İlk Ölüm Gerçekleşti!

Koronavirüs hastalığı yayılmaya devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde koronavirüs nedeniyle bir memur hayatını kaybetti. İşte detaylar.

TBMM'de Koronavirüs Nedeniyle İlk Ölüm!

Haberler.com'un aktardığı habere göre, TBMM'nin insan kaynakları bölümünde görev yapan bir memur rahatsızlanarak hastaneye gitti. Memurun durumunun hastanede tedavi gerektirecek boyutta olmadığı ve bundan dolayı evde tedavi yöntemine geçildiği aktarıldı.

Memur ateşinin yükselmesinin ardından tekrar hastaneye gitti ve bu kez ise yatarak tedavisine başlandı. Ancak memur durumunun ağırlaşması üzerine hayatını kaybetti.

Ülkemizde Son Durum

7 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 281.509 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.730'a yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.118 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 252.152 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.