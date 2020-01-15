TBMM'ye Sunuldu: IPTV Kullananlar için Hapis Cezası Yolda!

Dünya genelinde pek çok kişinin tercih etmeyi başladığı IPTV şu sıralar Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündeminde de yer alıyor. IPTV kullanıcıları önemli bir risk ile karşı karşıya kalabilir.

Hapis Cezası ve Para Cezası

Özellikle ülkemizdeki yüksek fiyatlar sebebi ile pek çok kullanıcı IPTV servislerinden faydalanmaya başladı. Geçtiğimiz dakikalarda ortaya atılan ve saygın kaynaklarda yer alan haberlere göre TBMM şu sıralar IPTV konusu ile yakından ilgileniyor gibi gözüküyor.

Buna göre TBMM'ye sunulacak 'Spor Yasası' ile beraber IPTV ve dekoderler aracılığı ile yapılan korsan yayın dağıtıcıları ve kullanıcıları için bazı cezai yükümlülükler söz konusu olacak. Yani söz konusu cezai yükümlülükler yalnızca dağıtıcılar için değil kullanıcılar için de önemli sorunlar doğurabilir.

Bu iddialara göre dağıtıcılar ve kullanıcılar para cezası ve hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. Yani kar etmek için kullandığınız bu servis, size daha yüklü bir para cezası ve hatta hapis cezası ile dönebilir.

Şu aşamada bu konu ile ilgili çok fazla detay bulunmuyor. Ancak konunun gündeme taşınması ile birlikte ilerleyen günlerde daha fazla detaya kavuşmayı bekliyoruz. Gelişmeler oldukça sizlere aktaracağız. Bu sırada bizleri takipte kalın.