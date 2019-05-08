TBMM, Yüz Tanıma Sistemi ile Korunacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), son dönemin en popüler güvenlik yöntemlerinden bir tanesini uygulamaya koydu. TBMM’ye ziyaretçi girişlerinin gerçekleştirildiği kapıya yüz tanıma sistemlerinin yerleştirildiği bildirildi.

TBMM’de güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla çok önemli bir adım atıldı. Akşam gazetesinden Yelda Gökdağ’ın haberine göre, meclise ziyaretçi girişlerinin yapıldığı Dikmen Kapısı’na yüz tanıma sistemleri yerleştirildi.

Yüz tanıma sistemleri, son dönemde pek çok akıllı telefon üreticisi tarafından tercih ediliyor. Kişilerin fiziksel ve davranışsal özelliklerini göz önüne alarak kimlik belirlemesi yapan sistem, kullanım ve güvenlik açısından oldukça etkili.

Haberde, yüz tanıma sisteminin hem TBMM’ye toplu girişler hem de TBMM kapısında yapılan eylemlerde kişileri tanıyarak GBT’lerini çıkaracağı belirtiliyor. Elde edilen veriler ise gerçek zamanlı olarak güvenlik operatörünün önüne düşecek.

TBMM yerleşkesine 360 derece çekim açısına sahip 500'den fazla kamera yerleştirilmesinin ardından, kayıtları alan toplu yüz tanıma sistemi de bu ay aktif hale getirilecek.

Alınan güvenlik önlemleri yalnızca bunlarla sınırlı değil. Termal ve akıllı kameralar da, bazı olaylarda davranış tespitleri için kullanılacak. Örneğin; aşırı tedirgin ve stresli davranışlarda bulunanlar kameraya takılacak. Şüpheli jest ve mimikler yapan kişiler tespit edilip, gözlem altında tutulacak.