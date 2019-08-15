Techland Bu Ay İçinde Dying Light 2 Canlı Yayını Gerçekleştirecek

Dying Light 2 hiç şüphesiz ki önümüzdeki senenin en iddialı oyunları arasında yer alıyor. İlki gibi yine Techland tarafından geliştirilen oyun için bu zamana kadar yazılı bilgilerin haricinde sadece fragmanlar yayınlanmıştı. Oynanış gösterimleri ise hep kapalı kapılar ardında gerçekleştirilmişti. Peki bizler oyunun oynanış kısımlarını ilk ne zaman görebileceğiz? Techland bizlere bu sorunun cevabını en nihayetinde verdi. 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü TSİ 21:00 sıralarında gerçekleştirilecek canlı yayınla Dying Light 2'nin oynanışı gösterilecek.

The time has come to show you #DyingLight2 Official Gameplay Demo! Join us on a special stream on 26th August at 8PM CEST / 11AM PDT!

SET A REMINDER – you don’t want to miss it! pic.twitter.com/OPGIMAZKMY — Dying Light (@DyingLightGame) 14 Ağustos 2019

Duyuruya ek yeni bir detay bulunmuyor. Haliyle bahsi geçen canlı yayında bizlere nelerin gösterileceğini bilmiyoruz. Yani kapalı kapılar ardında yapılan gösterim ile aynı yerler mi, yoksa tamamıyla farklı yerler mi gösterilecek bilmiyoruz. Öğrenmek için biraz sabretmemiz gerekecek. Önümüzde on bir günlük bir zaman var.

Oyun hakkındaki bildiklerimizi toparlamamız gerekirse, Dying Light oyununu on beş yıl sonrasında ve modern karanlık çağda geçecek. Yani kaynakların ve elektriğin kısıtlı olduğu, idari birimlerin de yozlaşmasıyla medeniyetin çöktüğü hayali bir şehir bizleri bekleyecek. Aiden Caldwell isimli bir afetzedeyi yöneteceğimiz oyunda rol yapma ögeleri de bulunuyor. Haliyle senaryo boyunca zorlu kararlar vermemizin gerekeceği anlar olacak. Bu kararların etkisi de şehir genelinde hissedilecek ve duruma göre yeni bölgelere erişim hakkımız olacak.

İlkindeki gibi gündüz ve gece vakitlerinin fark edeceği oyunda, gündüz vakti farklı gruplar ve yaşamlarını idame ettirmeye çalışan afetzedeler ile karşılaşacakken gece vakti ise Volatile gibi oyundaki en zorlu düşmanlarla karşılaşacağız; ancak Volatile yaratıkları ilk oyuna göre morötesi ışığa karşı daha hassas olacaklar.

Dying Light oyunundaki parkur sistemi Dying Light 2'de de karşımıza çıkacak. Bu sayede kenarlara tırmanabilecek, bir uçtan bir uca atlayabilecek ve duvarlarda yürüyebileceğiz. Bununla birlikte kanca ve planör paraşüt de en büyük yardımcılarımızdan olacak ve şehirde bunları kullanarak daha seri dolaşım yapabileceğiz. Ancak Techland bu sistemin oyunun oynanışına hiçbir zarar vermeyeceğini söylüyor.

Son olarak, eğer kooperatif oyun oynamayı seviyorsanız, ana senaryoyu dört oyuncuya kadar sunulan destek sayesinde arkadaşlarınızla oynayabilmeniz mümkün olacak.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan Dying Light 2, 2020 yılının İlkbahar mevsiminde satışa sunulacak.