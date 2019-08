Techland Bu Ay İçinde Dying Light 2 Canlı Yayını Gerçekleştirecek

Dying Light 2 hiç şüphesiz ki önümüzdeki senenin en iddialı oyunları arasında yer alıyor. İlki gibi yine Techland tarafından geliştirilen oyun için bu zamana kadar yazılı bilgilerin haricinde sadece fragmanlar yayınlanmıştı. Oynanış gösterimleri ise hep kapalı kapılar ardında gerçekleştirilmişti. Peki bizler oyunun oynanış kısımlarını ilk ne zaman görebileceğiz? Techland bizlere bu sorunun cevabını en nihayetinde verdi. 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü TSİ 21:00 sıralarında gerçekleştirilecek canlı yayınla Dying Light 2'nin oynanışı gösterilecek.

The time has come to show you #DyingLight2 Official Gameplay Demo! Join us on a special stream on 26th August at 8PM CEST / 11AM PDT!

SET A REMINDER – you don’t want to miss it! pic.twitter.com/OPGIMAZKMY