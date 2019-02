Tecmo Koei, Dead or Alive 6 ile EVO 2019 Etkinliğine Katıldı

Yıl boyunca gerçekleştirilen oyun turnuvalarından, dövüş türündeki oyunlara odaklı olan EVO, Japonya'da gerçekleştirilen ayağı EVO Japan 2019 ile yoluna devam ediyor. Dün itibarıyla başlayan etkinlik, yarın, yani Pazar günü sona erecek. Tecmo Koei ve Team Ninja da Dead or Alive 6 ile katılımda bulundular. Gerçekleştirilen canlı yayın sırasında, Dead or Alive 6 ile ilgili birçok yeni bilgi geldi.

İlk olarak Deluxe Demo, en nihayetinde duyuruldu. Hatırlayacağınız üzere, birkaç hafta önce Microsoft Store veritabanında ortaya çıkan Dead or Alive 6: Core Fighters versiyonu, kısa süre içinde geri çekilmişti. Tecmo Koei bunun bir hata olduğunu ve zamanı geldiğinde de gerekli duyurunun yapılacağını dile getirmişti ve o zaman gelmiş gibi görünüyor. 22 - 24 Şubat 2019 tarihleri arasında aktif olacak oynanabilir demo için PlayStation Plus veya Xbox Live Gold abonesi olmanız gerekiyor. Ranked ve Lobby müsabakalarına ek olarak, Free Training, Tutorial, Command Training, Combo Challenge modlarına ek olarak hikaye moduna da bir giriş bölümü olacak. Aralarından seçim yapabileceğimiz yirmi dört kadar karakter sunulacak.

Deluxe Demo haricinde, SNK stüdyosu ile yapılmış olan işbirliğinin sonucu olarak The King of Fighters XIV oyunundaki Mai Shiranui, henüz ismi açıklanmamış olan bir diğer dövüşçü ile Haziran ayında Dead or Alive 6 oyununa konuk oyuncu olarak katılacak. Season Pass eklentisinin içeriğinde gelecek olan olan bu dövüşçüleri bağımsız olarak satın alabileceksiniz. Season Pass eklentisinin içeriğinde ayrıca, NiCO ve Nyotengu için de dahil olmak üzere altmış iki yeni kostüm ve The King of Fighters XIV dövüşçüleri için ek kostümler barındıracak. Tüm Season Pass içerikleri de Mart ayından itibaren Haziran ayına kadar oyuncularla buluşacak.

Yeni Dead or Alive 6 Oynanış Videosu

EVO Japan 2019 canlı yayın etkinliğinde Dead or Alive 6 için bir de yeni oynanış videosu gösterildi. Aşağıdan izleyebileceğiniz oynanış videosunda, oyunun Digital Deluxe Edition sürümünde yer alacak olan profesyonel güreş kostümlerine ek olarak Season Pass eklentisiyle gelecek olan Nyotengu karakterini de görme fırsatımız oluyor.

Son olarak, oyundaki kamera kontrollerini de görebiliyoruz. Bu kontroller Free Training modundayken oyunu duraklattığınızda ortaya çıkıyor. Bu sayede hem gerçekleştirdiğiniz dövüş hareketine daha detaylı bakabilir, hem de hoşunuza giden bir anın ekran görüntüsünü alabilirsiniz.