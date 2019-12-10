TEKNOFEST 2020’nin Nerede Düzenleneceği Belli Oldu!

Her yıl düzenlenen Türkiye’nin milli havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in önümüzdeki yıl nerede düzenleneceği belli oldu.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla, TEKNOFEST 2020’nin Gaziantep’te düzenleneceğini duyurdu.

Bayraktar Twitter paylaşımında, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin festivali TEKNOFEST 2020'de Milli Mücadele'nin Gazi şehri Gaziantep'te düzenlenecek!" ifadelerine yer verdi.

Bu yıl gerçekleştirilen TEKNOFEST 2019, 17 Eylül - 22 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda düzenlenmişti. Etkinliğe 1 milyon 750 bin ziyaretçi katılım göstermişti.

TEKNOFEST Nedir?

TEKNOFEST her ne kadar İstanbul dışında da düzenlenebiliyor olsa da aslında İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olarak adlandırılıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her sene düzenlenen bu etkinlikte, Türkiye’nin milli teknolojilerinin sergilenmesi ve geliştirilmesi amaçlanıyor.