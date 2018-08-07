Teknoloji Bakanı’ndan Türkiye Uzay Ajansı Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Uzay sanayinin güçlendirilmesi, uzay teknolojileri alanında bilimsel altyapıların ve insan kaynağının geliştirilmesi, kapasite ve yeteneklerin daha da artırılması için Türkiye Uzay Ajansı'nı kuruyoruz” dedi.

Türkiye Uzay Ajansı Kurulması ve Uzaya Yönelik Faaliyetlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, Mart 2017’de TBMM Sanayi̇, Ti̇caret, Enerji̇, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edilmesinin ardından, TBMM Genel Kurulu gündemine gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan Türkiye Uzay Ajansı yakında resmen hizmete girecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ajansın uzay teknolojileri alanında ulusal boyutta yapılan çalışmaları koordine edecek ve uluslararası ilişkileri yürütecek bir yapıda olacağını söyledi.

Uzay sanayisinin güçlendirilmesi, insan kaynağının geliştirilmesi ve yeteneklerin daha da artırılması için Türkiye Uzay Ajansı’nı kurduklarını belirten Varank, şöyle konuştu:

“Bu kurum, uzay teknolojileri alanında belirlenen temel politika ve stratejilerinin uygulanmasını sağlayacak. Dışa bağımlı olmayan rekabetçi bir sanayinin geliştirilmesine zemin hazırlayacak. Kapasite ve yeteneklerin artırılması için çalışacak. Bu alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları koordine edecek. Ulusal ve uluslararası ilişkileri yürütecek bir yapıda olacak. Aynı zamanda fırlatılan uyduların kayıtlarını da tutacak. Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Türkiye’nin haklarını takip ederek diğer uzay ajansları ile ikili ve çoklu işbirliklerini geliştirecek.”

TÜRKSAT 6A, OPMER VE İMECE gibi yerli ve milli uydu projeleriyle ilgili de konuşan Varank, “Ülkemiz, 2014 yılı itibarıyla kazandığı özgüven ve tecrübelerle TÜRKSAT 6A ve İMECE gibi daha büyük ölçekli yerli ve milli uydu projelerine başlamış ve bu alanda uluslararası anlamda bir üst lige çıkmıştır” dedi.

TÜBİTAK Uzay'a bağlı Optik Sistemler Araştırma Merkezi’nin (OPMER) açılışa hazır olduğunu söyleyen Varank, burada yüksek çözünürlüklü gözlem uyduları için aynalar ve lensler imal edileceği bilgisini paylaştı.