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Teknoloji Patronları Borsada Tepetaklak Oldular

Teknoloji Patronları Borsada Tepetaklak
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Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen teknoloji

ABD'de borsa endeksi, Pazartesi günü teknoloji grubu hisselerinde görülen sert satışlarla birlikte değer kaybetmeye başlamıştı. Kuzey Kore ile ABD arasında baş gösteren gerginlik, Wall Street'teki olumsuz havaya katkıda bulunmuştu.

Bu gerilemenin ardından yaşanan artçı şokları manşetlerine taşıyan ekonomi haberlerine göre, ABD teknoloji şirketleri yöneticileri durumdan oldukça zarar görmüşler.

HT Business ekonomi sayfaları, haftanın ilk işlem gününde hisse senetlerinde görülen bu değer kaybından sonra, teknoloji patronlarının ellerindeki hisselerin oldukça değer kaybettiği haberini yayınladı.

Haber, bu durumdan en çok etkilenen yöneticilerden biri olarak Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'i işaret etti. Zuckerberg'in serveti son yaşanan dalgalanma sonrasında 3,2 milyar dolar düşüş yaşadı.

Ancak, zarara giren tek patron sadece Zuckerberg değil. Çin menşeli şirket Alibaba'nın sahibi Jack Ma, 1,3 milyar dolarlık bir kayıpla Zuckerberg'i takip ederken, Amazon'un CEO'su  Jeff Bezos'da 1,2 milyar dolar servet kaybetti. Netflix'de bu durumdan zarar görerek hisselerinin yüzde 5 kadar değer kaybettiğini açıkladı.

Habere göre, teknoloji dünyasının tanınan 60 kadar patron ve yöneticisi, toplamda yaklaşık olarak 942 milyar dolar kadar bir servet kaybettiler.

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