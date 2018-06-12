Teknolojide Pek Çok Ülkenin Ardında Kaldık

Maalesef teknoloji yarışında Malezya, Katar ve S. Arabistan’ın gerisinde kaldık. Durumumuz 82 ülke içinde 49’unculuğa kadar gerilemiş vaziyette. Bunun yanı sıra Türkiye, inovasyon, internet erişimi ve patent gibi konularda da sıralamalarda puan kaybediyor.

İngiltere merkezli yayın kuruluşu The Economist'in haberinde yapılan sıralamaya göre Türkiye, araştırmaya konu 82 ülke arasında 49'uncu olarak yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin gerisinde kalan Türkiye, Ar-Ge, inovasyon ve patent gibi konularda da pek bir gelişme gösteremedi.

Çin, Rusya, Arjantin, Güney Afrika ve Brezilya gibi ülkeler de bu sıralama dahiline yer alıyorlar. Sıralamanın en tepesinde ilk 3'de görülen Avustralya, Singapur ve İsveç’in aynı puana sahip oldukları da dikkat çekiyor. Bu ülkelerin önümüzdeki 5 yıl boyunca teknolojik alanda hızlı bir ilerleme kaydedecekleri öngörülüyor.

Türkiye İnternet Erişiminde Yaya Kalmış

Söz konusu raporun 3 ana başlığını ise internet erişimi, dijital ekonomi altyapısı ve inovasyona el verişlilik konuları oluşturuyor. Bu sıralamaya göre, 2017 sonunda dünya nüfusunun yarısı internete erişebilecek. Öngörüye göre 2022 yılında da bu oran yüzde 75'e ulaşacak. Yine gelişmiş ülkeler arasında nüfusu internete en fazla erişen ülkeler kategorisinde, Türkiye internete erişim konusunda yüzde 40-59 bandında yer alabiliyor.

AR-GE'ye en fazla bütçe ayıran ülke ise yüzde 4.3’lük bir pay ile ile İsrail oldu. Onu yüzde 4.2 ile Güney Kore, yüzde 3.3 ile Japonya ve İsveç izliyor. Öte yandan iletişim, haberleşme, alışveriş, vergi ödeme, haber okuma gibi dijital ekonomi teknolojileri kategorisinde en üstte Hollanda, Danimarka, Norveç, İsviçre ve Güney Kore gibi ülkeler liderliklerini sürdürüyorlar.