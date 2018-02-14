"Teknolojik Cihazlar Vücudumuzun Dengesini Bozuyor"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Açıkalın, teknoloji bağımlılığının sadece göze değil, tüm vücuda etkisi olduğunu belirtti. Açıkalın yaptığı açıklamada "Gözümüzden içeri giren mavi ışık, beynimizde bazı bölgelere ulaşarak biyolojik saatimizi bozuyor. Biyolojik saatin bozulması vücuttaki dengeleri altüst ediyor" dedi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Banu Açıkalın, teknolojik cihazların sağlığa olan olumsuz etkilerini anlattı. Teknolojik cihazlardan çıkan mavi ışığın bir süre sonra zararlı olabileceğini ve vücut dengesini altüst edebileceğini ifade eden Açıkalın, günde iki saatten fazla telefon, tablet, televizyon gibi elektronik cihazlara maruz kalmanın kuru göz ve odaklanma sorunları ortaya çıkardığını dile getirdi.

Bu cihazlardan çıkan mavi ışığın kontak lenslere büyük etkisi olduğunu belirten Açıkalın, "Kullanıcılarda gözlerde batma, yanma, yabancı cisim hissi ve net görememe şikayetleri oluşuyor. Bu sebepten dolayı kontakt lensin gözde yaratabileceği riskler artıyor" dedi.

Elektronik ürünlerden çıkan mavi ışığın tüm vücut üzerinde etkisi olduğunu vurgulayan Açıkalın, konu hakkında şunları kaydetti: "Gözümüzden içeri giren mavi ışık, beynimizde bazı bölgelere ulaşarak biyolojik saatimizi bozuyor. Biyolojik saatin bozulması vücuttaki dengeleri altüst ediyor. Bu nedenle kanser, obezite ve şeker hastalığı gibi hastalıklara davetiye çıkarıyor. Özellikle çocuklar bu hastalıklar için çok ciddi tehlike altındadır."

Ayrıca çocukların mavi ışıktan uzak tutulması gerektiğini ifade eden Açıkalın, uyumadan birkaç saat önce teknolojik cihazlardan uzak durulmasının doğru olacağını belirtti.