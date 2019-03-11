Teknolojinin Bir Sonraki Büyük Rekabeti: Facebook vs Apple

Teknoloji endüstrisinin iki devi Facebook ve Apple, mesajlaşma alanında çetin bir rekabet girmeye hazırlanıyor. Sahip olduğu mesajlaşma platformları Messenger, WhatsApp ve Instagram Direct’i birleştirmeyi düşünen sosyal medya devi, yeni gizlilik taahhüdüyle özel çevrimiçi iletişime egemen olmak istiyor.

Son dönemde yaşadığı gizlilik skandalları ile marka imajı önemli ölçüde zedelenen Facebook, 'mahremiyet odaklı' yeni stratejisi ise güven kazanmak istiyor.

ABD’li şirketin kullanıcıların kişisel bilgilerini koruma konusunda gerçekten samimi olup olmadığını zaman gösterecek; ancak acele etmesinde fayda var. Zira yapılan araştırmalar, Facebook’un ABD’deki kullanıcı sayısının bir yılda 15 milyon düştüğünü gösteriyor. Tabandaki erimenin merkezini ise Y kuşağı ve genç kullanıcılar oluşturuyor.

Facebook, insanların telefonlarını yakınlarına mesaj atmak veya arkadaşlarıyla plan yapmak için çıkardıklarında, bunu WhatsApp, Messenger veya Instagram Direct üzerinden yapmalarını istiyor. Kullanıcıların söz konusu platformları mesajlaşmak ve sohbet etmek dışında da kullanmalarını isteyen sosyal medya devi, Çin’deki kullanıcıların mesajlaşmadan video paylaşmaya, mekanları incelemekten randevulaşmaya kadar hemen her şey kullandıkları WeChat uygulamasına benzer bir şey yaratmak istiyor.

Fakat Facebook’un bunu başarmak için henüz kimsenin yapamadığı bir şeyi başarması gerekecek: iPhone kullanıcılarını Apple'ın son derece popüler ve kullanıcı dostu mesajlaşma platformu iMessage’dan koparmak.

Sosyal medya devi, popüler iOS uygulamaları ile rekabet edebilecek mesajlaşma tabanlı bütün bir hizmet oluşturmak istiyor. Haliyle bu hedef, Facebook’u yalnızca Snapchat, Google ve Twitter ile değil, donanım devi Apple ile de doğrudan rekabete sokuyor.

Tabii, bunu başarmak için öncelikle gizlilik konusunda verdiği sözleri yerine getirmesi gerekiyor. Zira ABD’deki birçok kullanıcının iMessage’ı tercih etmesinin nedenlerinden birisi, servisin uçtan uca şifreleme sistemini benimsemesi. Bununla birlikte diğer ülkelerde WhatsApp ve WeChat uygulamaları mesajlaşma alanında liderliği elinde bulunduruyor. Fakat ABD’de iMessage’ın öne çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Apple ile Facebook arasındaki savaşta tek cephe mesajlaşma olmayacak. Sosyal medya devi, bir süredir kullanıcıların WhatsApp üzerinden anında ödeme yapmalarına imkan tanıyan özel bir kripto para birimi geliştiriyor. Şirketin yeni girişimi, Venmo’nun yanı sıra Apple Pay ile de rekabete girecek.

Teknoloji piyasasının iki dev oyuncusu arasındaki bu rekabet, önümüzdeki dönemde daha birçok gelişmeye gebe olacağa benziyor.