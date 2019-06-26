Telefon Pilleri ve Bazı Kimyasallar Sıfır Gümrüklü Geliyor

Son dönemlerde Türkiye'nin gümrük vergilerini ciddi oranlarda arttırdığı en çok şikayet edilen konular arasındaydı. Böyle bir sonucun ortaya çıkmasında özellikle de ekonomik koşulların kötüye gitmesi son derece etkiliydi. Ancak yeni bir haberle birlikte bu politikadan vazgeçildiği görülüyor. İşte haberimizin detayları.

Yeni çıkarılan kararla birlikte tabletler ve mobil telefonlarda da kullanılan nikel-metal hidrit, lityum iyon polimer bataryalar ve lityum-iyon akümülatörler ile bazı kimyasallar sıfır gümrük ile ithal edilecek.

Sıfır gümrüklü ürünler resmi gazetede yayınlandı

Cumhurbaşkanı kararı bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. Yayınlanan Resmi Gazete’ye göre bazı sanayi ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına da karar verildi. Ancak bunun dışındaki telefon pilleri ve kimyasallarda gümrük sıfırlanmış oldu.

Resmi gazeteye göre; Vinil Asetat, Espilon-Kaprolakton, nem tutucu Sodyum Poliakrilat, ısı yalıtımında kullanılan poliüretan rijit köpüklerin hammaddesi polieter polyol, nikel-metal hidrit batarya, yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller, lityum-iyon akümütatör gibi ürünler tarife kontenjanı ile gelecek. Peki sizce de doğru bir vergilendirme sistemi uygulanıyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.