Temsilci Atamayan Sosyal Medya Devlerine Reklam Yasağı Geldi

Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya devleri için verilen süre doldu ve reklam yasağı başladı. Hangi sosyal medya devi Türkiye'ye temsilci atamadı? Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya devleri neler? İşte detaylar.

Türkiye'ye Temsilci Atamayan Sosyal Medya Devleri için Reklam Yasağı Geldi

Türkiye’ye temsilci atamayan Twitter, Periscope ve Pinterest’e reklam yasağının getirildiği kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ kararına göre, Türkiye’de çok sayıda kullanıcısı bulanan Twitter, Periscope ve Pinterest gibi sosyal medya ağlarının, kendilerine belirlenen süre içerisinde Türkiye'ye temsilci atamadıklarından dolayı reklam alması yasaklandı.

1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren sosyal medya yasası ile birlikte günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de en az bir temsilci bulundurmaları, bu kişinin de iletişim bilgilerine doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilmesi gerekiyor.

Twitter, Periscope ve Pinterest, Türkiye'ye temsilci atamadığı için reklam yasağı getirildi. Facebook geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile temsilci atayacağını duyurmuştu.

Şimdi Ne Olacak?

Yasaya göre, Temsilci bildirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına kademeli olarak yaptırım uygulanacak.

Ocak 2021'de temsilci atamamış olan sosyal medya platformlarına reklam yasağı cezası verilecek.

Bu cezaların ardından halen temsilci atanmaz ise sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği yüzde 50 daraltılacak.

Bu daraltmanın ardından 30 gün içinde temsilci bildirilmez ise de Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurularak internet hızının yüzde 90’a kadar düşmesi istenecek.

Ulaştırma ve Altyapı bakan yardımcısı Ömer Fatih Sayan Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"1 Ekim 2020’de yürürlüğe giren yasanın 3’ncü aşaması olan “Reklam Yasağı”, Resmî Gazete’de yayımlandı. 7253 sayılı yasa gereği Türkiye’ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketleri, artık ülkemizden reklam alamayacak. Reklam yasağının uygulamasını; BTK, BDDK, TCMB, VDK ve ilgili tüm kamu kurumlarımız hassasiyetle denetleyecek. Ayrıca reklam veren şirketlere de ceza kesilecek. Reklam yasağı uygulanmadan Türkiye’ye temsilci atamayı ve yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul eden sosyal ağ şirketlerine teşekkürlerimi sunuyorum. Hiçbir vatandaşımızın ülkemizde sağlanan hizmetlerden mahrum kalmasını istemiyoruz. Lakin milletimizin; verilerini, gizliliğini ve haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Dijital faşizm ve kural tanımazlığın Türkiye’de hakim olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Dileriz ki hala temsilcisini bildirmeyen Twitter ve Pinterest de ivedilikle gerekli adımları atarlar. Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal ağların bant genişliğinin daraltılması en son istediğimiz yol. Taciz, istismar, iftira ve hak ihlalleri bir özgürlük değil suçtur! Hiç kimsenin bu ve benzeri suçları özgürlük kisvesi altında işlemesine asla müsade etmeyeceğiz."