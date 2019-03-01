Terör Örgütleri PUBG Aracılığıyla İletişim Sağlıyor İddiası

Son dönemde bir hayli popüler olan ve her yaş kitlesine hitap eden PUBG Mobile, PKK terör örgütünün iletişim aracı olabilir. Jandarma karakollarına gönderilen yeni bir habere göre PKK, örgüt üyelerine talimatlarını PUBG Mobile'dan veriyor.

Telsiz, telefon ya da pusula ile gönderdiği talimatların neredeyse tamamının yakalanmasıyla birlikte açığa çıkan PKK'nın, yeni iletişim sağladığı platformun PUBG olduğu öne sürüldü. Suriye sınırındaki Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından fark edilen bu yöntem tüm jandarma birimlerine haber olarak geçildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığının hazırladığı PUBG Mobile raporu, Jandarma Genel Komutanlığı üzerinden 20 Şubat'ta tüm il jandarma komutanlıklarına emir olarak gönderildi. PUBG Mobile'daki bazı kullanıcıların çeşitli şifrelerini tespit eden ve bu sayede PKK'nın yönlendirmelerini öğrenen jandarma, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

Üyeler Birbirini Tanımasa da İletişim Kurabiliyorlar

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından paylaşılan yazıda şu ifadelere yer verildi: "Son zamanlarda, internette yaygın olarak oynanan; dünya genelinde 400 milyon kişinin oynadığı ve ‘Papçi' olarak bilinen PUBG mobil oyunu üzerinden online olarak haberleştikleri belirlenmiştir. PUBG mobil oyunu içerisinde bulunan gruplar bölümünde terör örgütü yöneticileri tarafından talimat verdikleri ve aldıkları, oyun içerisinde bulunan yer-bölge seçme bölümünde yer tespiti yaptıkları tespit edilmiştir.

Terör örgütü mensuplarının bu şekilde faaliyet gösterdikleri alanlarda görevli güvenlik kuvveti personeliyle, yine oyun içerisinde bulunan sohbet sekmesi üzerinde ilk önce oyun amaçlı irtibat kurdukları, daha sonra personel bilgileri, hangi kurumda çalıştıkları ve bu kurum ile ilgili istihbari bilgi almaya çalıştıkları haberi ilgi ile bildirilmiştir."

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