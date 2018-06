Tesla, 3 Binden Fazla Çalışanının İşine Son Verecek!

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, sürdürülebilir karlılığa ulaşmak için çalışanlarının bir kısmını işten çıkarmak zorunda kalacaklarını söyledi. ABD’li şirketin, 3 binden fazla çalışanın işine son vermesi bekleniyor.

Tesla’nın yanı sıra SpaceX, The Boring Company ve Solar City gibi şirketleri de yöneten Musk, son dönemde para ve itibar kaybı yaşayan Tesla ile ilgili çok çarpıcı bir karar aldı.

2018’in ilk çeyreğinde 710 milyon dolar ile tarihinin en yüksek zararını yapan Tesla, üzerindeki kara bulutları dağıtmak için çalışıyor. Şirketin CEO koltuğunda oturan Musk, yıllardır aşırı yüksek bir hızda gerçekleştirilen işe alımların son bulacağını kaydederken, çalışanların bir kısmıyla yollarının ayrılacağını açıkladı.

"Dünyadaki en zor ve en rekabetçi endüstrilerden birinde küçük bir şirketiz” diyen ünlü mucit, işten çıkarmalar sadece maaşlı çalışanları etkileyeceğini ancak Model 3 için belirledikleri üretim hedefinde sapma olmayacağını belirtti.

Musk, işten kaç kişinin çıkarılacağına dair kesin bir rakam vermedi ancak, yılın başlarında 37 bin 543 tam zamanlı çalışanı olan Tesla’nın 3 binden fazla personelin işine son vermesi bekleniyor. Bu rakam, şirketin toplam işgücünün yaklaşık yüzde 9'una tekabül ediyor.

Difficult, but necessary Tesla reorg underway. My email to the company has already leaked to media. Here it is unfiltered: pic.twitter.com/4LToWoxScx