Tesla, 3 Binden Fazla Çalışanının İşine Son Verecek!

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, sürdürülebilir karlılığa ulaşmak için çalışanlarının bir kısmını işten çıkarmak zorunda kalacaklarını söyledi. ABD’li şirketin, 3 binden fazla çalışanın işine son vermesi bekleniyor.

Tesla’nın yanı sıra SpaceX, The Boring Company ve Solar City gibi şirketleri de yöneten Musk, son dönemde para ve itibar kaybı yaşayan Tesla ile ilgili çok çarpıcı bir karar aldı.

2018’in ilk çeyreğinde 710 milyon dolar ile tarihinin en yüksek zararını yapan Tesla, üzerindeki kara bulutları dağıtmak için çalışıyor. Şirketin CEO koltuğunda oturan Musk, yıllardır aşırı yüksek bir hızda gerçekleştirilen işe alımların son bulacağını kaydederken, çalışanların bir kısmıyla yollarının ayrılacağını açıkladı.

"Dünyadaki en zor ve en rekabetçi endüstrilerden birinde küçük bir şirketiz” diyen ünlü mucit, işten çıkarmalar sadece maaşlı çalışanları etkileyeceğini ancak Model 3 için belirledikleri üretim hedefinde sapma olmayacağını belirtti.

Musk, işten kaç kişinin çıkarılacağına dair kesin bir rakam vermedi ancak, yılın başlarında 37 bin 543 tam zamanlı çalışanı olan Tesla’nın 3 binden fazla personelin işine son vermesi bekleniyor. Bu rakam, şirketin toplam işgücünün yaklaşık yüzde 9'una tekabül ediyor.

Difficult, but necessary Tesla reorg underway. My email to the company has already leaked to media. Here it is unfiltered: pic.twitter.com/4LToWoxScx — Elon Musk (@elonmusk) 12 Haziran 2018

Konuyla ilgili kişisel Twitter hesabından bir açıklama yapan Musk, şu ifadeleri kullandı:

“Son 15 yılda, neredeyse başladığımız günden beri Tesla’nın hiç yıllık kâr getirmediği düşünülürse derdimiz elbette kâr değil. Bizi harekete geçiren dünyanın sürdürülebilir ve temiz enerjiye geçişini hızlandırma misyonumuz ancak nihayetinde sürdürülebilir bir şekilde kârda olduğumuzu göstermediğimiz sürece, asla bu hedefe ulaşamayız”

Geçtiğimiz sekiz yıl içinde 2013’ün sonunda ve 2016’nın ortasında olmak üzere yalnızca iki kısa dönemde pozitif nakit akışı ve kar elde eden Tesla, 2018'in üçüncü çeyreğinde sürdürülebilir kârlılığa ulaşacağına dair yatırımcılarına söz vermişti. Ayrıca Musk, Model 3 üretiminin hızlandıracağını ve şirketin nakit rezervini artıracağını söylemişti.