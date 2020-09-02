Tesla Piyasa Değeriyle Visa'yı Geçti! Tesla En Değerli 7. Şirket

ABD'li otomotiv üreticisi Tesla yeni bir kilometre taşına ulaştı. Geçtiğimiz gün elektrikli otomobil şirketi, piyasa değeri açısından ABD'nin en değerli yedinci şirketi olma yolunda Visa'yı geçti.

MarketWatch'ın bildirdiğine göre Tesla hisseleri Pazartesi günü yüzde 12.6 artarak 464.3 milyar dolarlık bir değerleme ile günü kapattı ve bu tablo, Visa'nın 451.1 milyar dolarlık değerlemesinin önüne geçti. Hisselerini 2 bin dolarlık bölmesinin ardından piyasa değerini artıran Tesla, hisse bölme kararıyla doğru bir hamle atmış olabilir.

Wedbush analisti Daniel Ives yaptığı açıklamada "Yönetim Kurulu tarafından Tesla hisselerinin son altı ayda parabolik hareketliliği nedeniyle bölme kararını akıllıca bir hareket olduğuna inanıyoruz" dedi.

Elon Musk dünyanın en zengin üçüncü kişisi

Finansal hizmet şirketi olan Jefferies'deki analistler, Tesla için fiyat hedeflerini 1.200 dolardan 2.500 dolara kadar çıkardıklarını duyurdu. Ancak hisse senetlerinin bölünmesinin ardından yeni bir dönüm noktasına ulaşan sadece Tesla değildi. Pandemi boyunca servetini üç katına çıkaran Elon Musk, kısa süreliğine de olsa dünyanın en zengin üçüncü kişisi Zuckerberg'i sollamayı başardı.

2020 yılında servetine servet katmayı başaran Musk, Forbes milyarder listesine göre 98,5 milyar dolar servete sahip. Geçtiğimiz gün itibarıyla kısa süreliğine de olsa dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan Musk'ın yeniden beşinci sıraya gerilediğini belirtmek gerekiyor.