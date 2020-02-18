Tesla Çalışanları için Hazırlanan El Kitabı Sızdırıldı

Tesla’nın, yeni şirket çalışanları için hazırlamış olduğu el kitabının, dört sayfası sızdırıldı. Sızdırılan sayfalar ilk bakışta standart işyeri kültür politikalarını içeriyor gibi görünüyor.

Sızdırılan sayfalarda yer alan şu cümleler dikkat çekiyor; ‘’Biz Tesla. Dünyayı değiştiriyoruz. Biz farklıyız. Farklı olmak, başka hiç kimsenin yapmadığı şeyi yapmamıza, başkalarının bize söylediklerini yapmamıza imkân tanıyor.’’

El Kitabının Ana Teması Aktif Yatırım Yapma Beklentisi

Tesla firması, çalışanlarından, şirket başarısı için her yöne aktif yatırım yapmalarını bekliyor. Firmanın hazırlamış olduğu el kitabının ana teması da bu beklentiye dayanıyor. El kitabı, şirket çalışanlarını departman dışı dahi olsa soru sormaya, sorgulamaya teşvik ediyor. El kitabında, Elon Musk’a bile e-posta gönderilebileceği ifade ediliyor.

Sızdırılan sayfalarda, ‘’Ekibimize doğru şeyleri yapmaya çalışan insanları eklemek istiyoruz. Kimse tarafından kontrol edilmiyorken bile dürüstlükle hareket edebilecek biriyseniz, ekibimize hoş geldiniz. Değilseniz, başka bir şirkette daha başarılı olabilirsiniz.’’ cümleleri yer alıyor.

El kitabında güven, geç kalma, katılım, tatil ve hastalık gibi konu başlıkları bulunuyor. Bunun yanı sıra kitapta, cinsel taciz ve ırkçılık gibi büyük işyeri endişelerinden de bahsediliyor.