Tesla, Dev Lityum İyon Pilinin Yapımını Tamamladı

Elon Musk, 100 gün içinde dünyanın en büyük bataryasını kurmak için girdiği bahisi kazandı ve Güney Avustralya'da dünyanın en büyük lityum iyon pilinin yapımının tamamlandığını açıkladı.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, lityum iyon batarya teknolojisi konusunda önemli bir kilometre taşını daha tamamladı.

California merkezli Tesla'nın, Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde Fransız enerji şirketi Neoen ile iş birliğinde yapımını tamamladığı100 megavat kapasiteli pilin, 1 Aralık'ta testleri başlayacak. Neoen şirketi tarafından Jamestown kasabasında kurulan rüzgar enerjisi tesisinde üretilecek enerjiyi depolayacak olan dev batarya, bölgedeki 30 bin eve yaklaşık bir saat boyunca elektrik verebilecek güçte.

Elektrik enerjisinin büyük çoğunluğunu güneş ve rüzgar enerjisinden elde eden Güney Avustralya'da geçen yıl yaşanan fırtına, 24 saati bulan elektrik kesintisine yol açmıştı.

Güney Avustralya Eyaleti Başbakanı Jay Weatherill kısa sürede çok muazzam bir çalışma ortaya konulduğunu söyledi. Weatherill, "Dünyanın en büyük lityum iyon pili enerji karışımımızın önemli bir parçası olacak. Güney Avustralya'nın yenilenebilir enerji pil depolama sisteminde lider olacağını gösteren açık mesaj veriyor" dedi.

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, 100 megavat kapasiteli dev bataryaların yapımına Eylül ayında başlamış ve projeyi 100 gün içinde bitireceği sözünü vermişti.