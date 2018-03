Tesla Model X Ölümlü Kazaya Karıştı

Uber’in sürücüsüz otomobilinin kaza yaptığı ve bu kaza sonucunda bir yayanın hayatını kaybettiği haberinin üzerinden henüz çok süre geçmemişken, bu sefer de Tesla’dan bir kaza haberi geldi. Elektrikli otomobil ve otonom sürüş alanında dünyanın öncü şirketlerinden Tesla’nın en yeni modellerinden birisi olan Model X, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kazaya karıştı. Kaza sonrası araç patlayıp kül oldu ve sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaliforniya Mountain View’de Highway 101 isimli kara yolunda meydana gelen kazada, bir Tesla Model X adeta bomba gibi patlayarak alev topuna döndü. Sürücünün, seyir halindeki aracın direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve önce bariyerlere ardından da iki araca daha çarptığı belirtildi. Kaza sonrasında alev topuna dönen araçtan güçlükle çıkartılan 38 yaşındaki sürücü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı; ancak hayatını kaybetti. Aracın yanmasının asıl sebebinin, aracın alt kısmında bulunan bataryaların kaza sonrasında hasar alması ve patlaması olduğu tahminler arasında yer aldı.

A Good Samaritan at the scene of the Tesla Model X car crash described the car to be "actively emitting full flames from the battery bank." https://t.co/n78v5ekcgV pic.twitter.com/EVGqKJnhcR