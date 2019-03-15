Tesla'nın İlk Elektrikli SUV Otomobili Model Y Tanıtıldı

Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, yeni aracı Model Y’yi tanıttı. Şirketin ilk elektrikli SUV modeli olan otomobil, tek şarjla 500 kilometreye yakın yol gidebiliyor.

Tesla CEO’su Elon Musk, uzun ve meraklı bir bekleyişin ardından nihayet Model Y’yi vitrine çıkardı.

ABD’li şirket, Model S’i 2012 yılında tanıttıktan sonra, aracı bir SUV formuna dönüştürmüş ve 2015 yılında da Model X adıyla satışa çıkarmıştı. ABD’li şirket, Model Y ile aynı temel yaklaşımı benimsiyor.

Orta büyüklükte bir SUV olan araç, Model 3 ile çarpıcı bir benzerlik taşıyor. Buna rağmen Model 3’ten çok daha büyük ve heybetli durduğunu söylemekte fayda var. 2003 yılında kurulan Tesla’nın beşinci yeni otomobil tasarımı olan Model Y, tam yedi kişiyi ağırlayabiliyor. Aracın Model 3 ile arasındaki en ayırt edici farklardan birisi de panoramik bir cam tavana sahip olması.

Model 3 ve Model Y

Model Y ile Model 3 arasındaki farklar, kokpit tarafında ortadan kayboluyor. Araç, 15 inçlik dokunmatik ekran ve kapı kolları gibi diğer özellikler de dahil olmak üzere Model 3 ile aynı iç tasarıma sahip.

Şirketin tam anlamıyla ilk elektrikli crossover’ı olan Model Y, üç farklı versiyon ile geliyor. Standart versiyon, 39.000 dolardan başlayacak ve 370 kilometre menzile sahip olacak; ancak Tesla ilk önce çift motorlu ve uzun menzilli versiyonları üretecek. Bu nedenle standart versiyonu satın almak isteyen kişiler 2021 yılına kadar beklemek zorunda kalacak.

Model Y’nin çift motorlu versiyonları tek bir şarjla 450 kilometre yol gidebilecekken, daha uzun menzilli model ise 480 kilometre menzile sahip olacak. Tesla, çift motorlu versiyonun 51.000 dolar, uzun menzilli modelin ise 47.000 dolardan piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Model Y’nin en performanslı versiyonu 0’dan 100 kilometreye 3.5 saniyede çıkıyor; ancak aracın bu sürümünü satın almak isteyen kişilerin 60.000 doları gözden çıkarması gerekiyor.

Tesla, Roadster, S, X ve 3 de dahil olmak üzere bugüne kadar 500.000'den fazla araç sattı. Model Y’nin piyasada tercih edilebilirliğini artırmak adına rekabetçi bir fiyat sunan şirket, yeni SUV’sinden oldukça ümitli.

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