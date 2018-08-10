Tesla’nın Kıdemli Mühendisi Apple’a Geri Döndü

Apple’da Mac Donanım Mühendisi olarak çalışırken, 2013 yılında Tesla’ya geçerek baş araç mühendisi olan Doug Field, Cupertino’ya geri döndü.

Apple, çok uzun bir zamandır otonom araç teknolojisi üzerinde çalışıyor. 2014 yılında startı verilen ve sır gibi saklanan Project Titan adındaki proje için en önemli ilerlemenin 2019 yılında yaşanacağı söyleniyor.

Birçok önemli ismi bu proje etrafında toplayan Apple, eski Mac Donanım Mühendisi Doug Field ile yeniden çalışacağını açıkladı. Field, Apple'ın Project Titan araba ekibinde Bob Mansfield'la birlikte çalışmak üzere Cupertino'ya geri dönüyor.

Esasen Apple, Field’ın otonom araç projesinde çalışacağını doğrulamadı, ancak kıdemli mühendisin elektrikli otomobil şirketi Tesla’da üstlendiği rolü hesaba katarsak, bu varsayımın gerçek olması içten bile değil.

Tesla’ya 2013 yılında geçen Field, son olarak Model 3’ün hem üretim hem de mühendislik süreçlerinden sorumluydu. Hatırlayacağınız üzere Tesla CEO'su Elon Musk, yaşanan üretim sorunlarının ardından bu yılın başlarında Model 3 üretiminin başına geçmişti.

Apple ile yolları yeniden kesişen Field, şirketteki kariyerine Saha Başkan Yardımcısı olarak başlamıştı. Başarılı mühendisin Project Titan’ın başındaki isim Bob Mansfield ile çalışacağı öğrenildi. Mansfield 2014 ve 2015 yılları arasında Apple Watch projesinde çalıştıktan sonra emekli olmuştu; Ancak Cupertinolu şirket, Mansfield’ı 2016 yılında Project Titan araba ekibine liderlik etmesi için yeniden işe almıştı.