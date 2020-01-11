Tesla’ nın Piyasa Değeri GM ve Ford'un Piyasa Değerini Geçti

Tesla Inc’in borsa değeri, ilk kez General Motors Co ve Ford Motor Co'nun birleşik değerlerini gölgede bıraktı.

Silikon Vadisi elektrikli otomobil üreticisi Tesla hisseleri, yaklaşık %5 oranında artarak hisse başına 492,14 $'lık rekor kırdı. Şirketin piyasa değeri neredeyse 89 milyar dolara yükseldi. Tesla’nın piyasa değeri General Motors un ve Ford'un piyasa değerlerinin toplamından 2 milyar dolar daha yükseğe ulaşmış oldu.

Çin’de bulunan yeni fabrikadaki ilerlemeler beklenenin de üzerinde araç teslim edilmesini sağladı. Tesla’nın stokları son üç ayda iki kattan fazla arttı.

Tesla İcra Kurulu Başkanı Elon Musk tarafından bildirilen ilerleme, GM ve Ford da dâhil olmak üzere köklü otomobil şirketlerine meydan okudu. Yatırımcıların, Musk'a ve şirketinin gelecekteki büyümesine olan güvenini vurgulayan pazar değeri, Tesla’nın, ABD rakiplerini geride bırakmasını sağladı.

Tesla’ya Rakip Yeni Nesil Elektrikli Araçlar Geliyor

Ana akım otomobil üreticilerinin çoğu, Tesla’ nın stil, teknoloji ve performans kombinasyonu ile rekabet etmek için tasarlanan yeni nesil elektrikli araçlar tasarlıyor. Alman otomobil üreticileri Volkswagen, Daimler ve BMW tamamen elektrikli premium modeller piyasaya süreceklerini duyurdu.